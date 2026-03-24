Terzo Valico e il cantiere ponte sul Po: un mese di interruzione tra Genova e Milano. Ecco tutti gli interventi

Genova. Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova/Campasso con i cantieri che saranno concentrati nei prossimi mesi, fino a fine estate per la conclusione delle attività di realizzazione dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole.

Presentati alle Associazioni dei consumatori e dei pendolari, in un incontro organizzato dalla Regione Liguria, le attività finalizzate al potenziamento tecnologico, al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e all’adeguamento delle linee ai nuovi standard che richiederanno alcune indisponibilità temporanee di binari e tratte e relative modifiche alla circolazione.

In particolare, questi gli interventi principali previsti nei prossimi mesi: attivazione Radice Ovest Genova Brignole nell’ambito del progetto di Sestuplicamento tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe: prevista tra il 27 e il 30 marzo, con interruzioni notturne e diurne dell’impianto di Genova Brignole e della linea sotterranea. Limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali e Lunga percorrenza;

Nuova fermata di Genova Aeroporto: interruzioni programmate nei weekend 11-12 e 18-19 aprile tra Genova Sampierdarena e Sestri Ponente, con un binario indisponibile.

Sestuplicamento nodo di Genova tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe e nuovo collegamento tra Genova stazione marittima e ferroviaria: dal 30 marzo al 30 settembre interruzione continuativa delle gallerie Colombo e San Tomaso con rimodulazioni d’orario e deviazioni sull’itinerario in superificie.

Rinnovo e risanamento dei binari tra Genova S. Quirico e Mignanego: interruzione di un binario dal 20 luglio al 28 agosto con limitazioni, rimodulazioni, modifiche di itinerario o soppressioni di alcuni treni regionali.

Manutenzione straordinaria Ponte Po, linea Milano-Genova: alternanza di interruzioni dei binari pari e dispari tra il 3 giugno e il 30 settembre con modifiche alla circolazione. Dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre la circolazione tra Pavia e Voghera avverrà su un solo binario, dal 20 luglio al 28 agosto la circolazione sarà sospesa.

Potenziamento linea Acqui Terme – Ovada – Genova e galleria Cantalupo: interruzione di linea dal 17 agosto al 13 settembre con soppressione dei treni regionali sulla linea Genova – Acqui T