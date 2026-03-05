  • News24
Arrestati

Tentano di derubare un turista alla Darsena, messi in fuga da un passante

La polizia locale è riuscita a rintracciarli poco dopo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza

darsena via gramsci

Genova. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia locale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della fermata della metro Darsena, che li hanno immortalati mentre provavano a strappare una catenina dal collo di un turista.

I due si sono avvicinati all’uomo, un cittadino americano, puntando alla collana, ma grazie all’intervento di un passante sono stati messi in fuga.

Dalle immagini da remoto è stato possibile identificare i due uomini, già noti alle forze dell’ordine. Entrambi sono stati trovati a casa e arrestati. Al termine della direttissima  per entrambi è stato convalidato l’arresto, con i domiciliari con obbligo di firma per uno e il divieto di dimora a Genova per l’altro.

