Dal centro a Morego, in città arrivano le prime telecamere smart per la raccolta dati

Genova. Arrivano nuovi occhi intelligenti sulle strade genovesi: nelle ultime settimane in diverse strade hanno iniziato a comparire le telecamere del sistema IUM (Intelligent urban mobility), un progetto lanciato nel 2024 con l’obiettivo di sfruttare l’intelligenza artificiale per monitorare i flussi di traffico e utilizzare i dati raccolti per prevenire code, ingorghi e congestioni stradali.

Dove sono le telecamere smart

Dopo quelle di via Ippolito d’Aste e di via Macaggi sono partiti i lavori per installare le telecamere smart anche in via Morego, che nella notte tra il 5 e il 6 marzo verrà chiusa per consentire i lavori da parte di Aster e Movyon, società in-house di Aspi specializzata in smart mobility. Stessa cosa in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

Il sistema di smart mobility è finanziato da Autostrade per l’Italia nell’ambito dell’accordo transattivo tra Aspi e il territorio (1,4 miliardi parte del risarcimento per il crollo del ponte Morandi), e prevede l’installazione di oltre 200 telecamere in tutti i punti di accesso alla città (caselli autostradali, Aurelia e vie interne), la sostituzione di tutte le telecamere che monitorano le ztl del centro storico e l’aggiornamento del software degli impianti semaforici.

Le telecamere raccoglieranno dati utili a tracciare una sorta di “mappa” del traffico genovese e potranno inviare segnalazioni precise relative a ingorghi dovuti a cantieri, incidenti, chiusure di strade. I dati saranno poi elaborati dal software e potranno essere in futuro condivisi anche con i cittadini tramite app. Ovviamente serviranno anche a un altro scopo, e cioè a individuare violazioni di ztl o le già annunciate limitazioni alla viabilità per i mezzi più inquinanti.

Come funziona il sistema IUM

L’obiettivo del sistema IUM è ridurre il traffico, abbattere l’inquinamento e migliorare la qualità dei servizi sfruttando soluzioni basate sui dati e su dispositivi IoT per la raccolta dei dati stessi sul territorio. A gestire il flusso è una piattaforma di Intelligent Urban Mobility basata su intelligenza artificiale, che elabora e integra informazioni in tempo reale ed è in grado di creare modelli predittivi per la mobilità urbana.

Le soluzioni di Urban Mobility confluiscono in contro room avanzate per il monitoraggio in tempo reale del traffico e la gestione dinamica del pedaggio urbano e degli accessi.