Il progetto

Dal centro a Morego, in città arrivano le prime telecamere smart per la raccolta dati

Si tratta degli occhi intelligenti del sistema IUM (Intelligent urban mobility), lanciato nel 2024 con l’obiettivo di sfruttare l'IA per monitorare i flussi di traffico

traffico val bisagno coda

Genova. Arrivano nuovi occhi intelligenti sulle strade genovesi: nelle ultime settimane in diverse strade hanno iniziato a comparire le telecamere del sistema IUM (Intelligent urban mobility), un progetto lanciato nel 2024 con l’obiettivo di sfruttare l’intelligenza artificiale per monitorare i flussi di traffico e utilizzare i dati raccolti per prevenire code, ingorghi e congestioni stradali.

Dove sono le telecamere smart

Dopo quelle di via Ippolito d’Aste e di via Macaggi sono partiti i lavori per installare le telecamere smart anche in via Morego, che nella notte tra il 5 e il 6 marzo verrà chiusa per consentire i lavori da parte di Aster e Movyon, società in-house di Aspi specializzata in smart mobility. Stessa cosa in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

Il sistema di smart mobility è finanziato da Autostrade per l’Italia  nell’ambito dell’accordo transattivo tra Aspi e il territorio (1,4 miliardi parte del risarcimento per il crollo del ponte Morandi), e prevede l’installazione di oltre 200 telecamere in tutti i punti di accesso alla città (caselli autostradali, Aurelia e vie interne), la sostituzione di tutte le telecamere che monitorano le ztl del centro storico e l’aggiornamento del software degli impianti semaforici.

Le telecamere raccoglieranno dati utili a tracciare una sorta di “mappa” del traffico genovese e potranno inviare segnalazioni precise relative a ingorghi dovuti a cantieri, incidenti, chiusure di strade. I dati saranno poi elaborati dal software e potranno essere in futuro condivisi anche con i cittadini tramite app. Ovviamente serviranno anche a un altro scopo, e cioè a individuare violazioni di ztl o le già annunciate limitazioni alla viabilità per i mezzi più inquinanti.

Come funziona il sistema IUM

L’obiettivo del sistema IUM è ridurre il traffico, abbattere l’inquinamento e migliorare la qualità dei servizi sfruttando soluzioni basate sui dati e su dispositivi IoT per la raccolta dei dati stessi sul territorio. A gestire il flusso è una piattaforma di Intelligent Urban Mobility basata su intelligenza artificiale, che elabora e integra informazioni in tempo reale ed è in grado di creare modelli predittivi per la mobilità urbana.

Le soluzioni di Urban Mobility confluiscono in contro room avanzate per il monitoraggio in tempo reale del traffico e la gestione dinamica del pedaggio urbano e degli accessi.

