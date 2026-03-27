Doppio appuntamento al Teatro dell’Ortica: maratona teatrale con la coppia Franca e Ugo

Genova. La stagione “DeclinAzioni”, che celebra i trent’anni di attività del Teatro dell’Ortica, prosegue il suo cammino nel tessuto sociale e culturale della Val Bisagno con un evento speciale. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 18:30, il palco di via S. Allende ospiterà una vera e propria maratona teatrale dedicata a due dei personaggi più amati della produzione recente dell’Ortica: Franca e Ugo.

Interpretati da Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini, che ne curano anche la drammaturgia, i due protagonisti saranno al centro di un doppio spettacolo fuori abbonamento che vedrà la messa in scena consecutiva di Dentro di me non abita nessuno e del suo seguito, Se mi odi è perché esisto.

Franca e Ugo rappresentano una coppia come tante, specchio di una quotidianità in cui l’insopportabilità diventa paradossalmente adorabile. Attraverso una comicità “brillante in acido”, lo spettacolo mette a nudo le fragilità umane, ricordando l’importanza di restare presenti a se stessi e di non lasciarsi vivere passivamente. Dal loro debutto nel 2018, questi personaggi hanno saputo instaurare un legame profondo con il pubblico, muovendosi tra amnesie dissociative, crisi identitarie e il costante desiderio di idealizzazione.

“Questa serata rappresenta un’occasione inedita per il nostro pubblico – spiega Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica – poiché permetterà di seguire l’evoluzione dei personaggi come in un unico, grande piano sequenza, un primo e un secondo atto che attraversano anni di vita, sogni e amarezze, offrendo la possibilità di ridere dei nodi insoluti dell’esistere”.