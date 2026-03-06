Tassa sui crocieristi, Piciocchi attacca Salis: “Non è applicabile, rivendico di non averla deliberata”

Genova. “La tassa sugli imbarchi non è applicabile perché la legge non stabilisce gli obblighi di riscossione in capo ai vettori. Tanto è vero che il Comune di Genova si è impantanato”. Lo ribadisce Pietro Piciocchi, ex vicesindaco e capogruppo di Vince Genova, replicando alla sindaca Silvia Salis che oggi conferma la volontà di applicare l’addizionale nonostante l’imminente ricorso al Tar del cluster marittimo e portuale. Notizia di queste ore è anche la segnalazione del Comune alla Corte dei conti e alla Procura sul mancato gettito per 17 milioni di euro causato dal ritardo nell’applicazione della misura.

“Ne era perfettamente consapevole anche il ministero: posso testimoniare, con atti alla mano, che da Roma avevano aperto alla possibilità di rivedere la misura perché si erano resi perfettamente conto che non era applicabile per un vulnus normativo – insiste Piciocchi -. E il Comune non ha poteri normativi nella materia. Di qui la nostra proposta inoltrata al ministero, risalente al marzo scorso, di abbandonarla e sostituirla”.

“Rivendico pienamente la decisione di non avere deliberato questa misura, in primis per ragioni di ordine tecnico, perché non volevo trascinare il Comune in contenziosi inutili a fronte di un tributo che non avevamo gli strumenti per applicare – prosegue l’ex vicesindaco reggente -. In secondo luogo, per ragioni politiche perché, avendo ascoltato le ragioni del cluster marittimo che esprime il settore economico trainante della città, non mi pareva il caso di imporre una misura dagli impatti incerti, se non controproducenti sull’attrattività del porto, in linea con le considerazioni espresse a dicembre dal presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

E ancora, rispetto alle ricadute finanziarie paventate da Salis: “Non risulta da nessuna parte che il ministero abbia minacciato il Comune di Genova di tagliare 60 milioni di euro di trasferimenti per la mancata istituzione della tassa sugli imbarchi. E se lo avesse fatto si tratterebbe di un atto completamente illegittimo ed abnorme e allora il Comune avrebbe dovuto reagire”. “Salis, invece di fare esposti a destra e a manca e di screditare sistematicamente chi l’ha preceduta, dica una buona volta la verità e, soprattutto, si assuma le responsabilità delle proprie decisioni”, conclude.

“Apprendiamo con sorpresa che il sindaco di Genova ha deciso di aprire l’ennesimo fronte giudiziario, arrivando a presentare un esposto alla Corte dei Conti contro le precedenti amministrazioni cittadine – attacca in una nota la Lega genovese -. Qualcuno dovrebbe spiegare al sindaco che le città si governano con le decisioni politiche e con la forza della maggioranza, non a colpi di esposti e di carte bollate. L’idea di utilizzare la magistratura come strumento di lotta politica, trasformandola in un grimaldello per colpire gli avversari, appartiene a una tradizione che ricorda più certe pratiche del centralismo sovietico che il normale confronto democratico tra amministratori.

“Il paradosso è evidente: si arriva a ipotizzare un danno erariale perché la precedente amministrazione avrebbe scelto di non introdurre nuove tasse, pur avendone la facoltà. In altre parole, si contesta a chi governava di non aver deciso di tartassare ulteriormente i cittadini – prosegue il Carroccio -. Una tesi che lascia francamente sconcertati e che restituisce l’immagine di un’amministrazione più impegnata a guardare negli archivi e nei tribunali che a risolvere i problemi della città. Genova ha bisogno di governo, visione e capacità amministrativa. Se ogni scelta del passato diventa materia per un esposto, il rischio è che dietro il rumore delle polemiche si nasconda semplicemente l’incapacità di chi oggi dovrebbe amministrare”.