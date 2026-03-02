  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Terzo posto

Taekwondo, il genovese Orgesi Nikolli è medaglia di bronzo ai campionati albanesi

Orgesi Nikolli
Orgesi Nikolli con Yago Campanella Alvarez ed il maestro della nazionale albanese Elion Puka

Durazzo. Medaglia di bronzo per il genovese Orgesi Nikolli ai campionati nazionali albanesi che si sono svolti a Durazzo sabato 28 febbraio.

Nikolli, genovese di Tirana tesserato per la società Marassi Taekwondo nasce nella capitale albanese nel 2008 e si trasferisce a Genova con la madre nel 2018 dove inizia a praticare taekwondo laureandosi campione regionale ligure nel 2025, sempre mantenendo saldi i rapporti con la federazione del proprio Paese d’origine.

A Durazzo, accompagnato dall’allenatore Yago Campanella Alvarez, ha gareggiato sotto la bandiera della società Vllaznia Taekwondo fermandosi in semifinale nella categoria 58 kg, sconfitto dall’esperto Likometi, già nazionale albanese e quattro volte campione nazionale.

Per lui resta la consapevolezza del buon livello raggiunto e i complimenti del maestro della nazionale albanese Elion Puka: “Orgesi ha combattuto bene, purtroppo gli è mancata un po’ di esperienza per gestire meglio alcuni momenti dell’incontro, ma il livello della competizione era davvero molto alto. Sappiamo benissimo che il ragazzo possiede grandi doti e soprattutto una grande voglia di farcela, che è una delle principali chiavi per raggiungere il successo, tutto il resto lo si può allenare. Teniamo molto in considerazione l’atleta e sicuramente avremo occasione di collaborare ancora”.

Per il taekwondo genovese appuntamento il prossimo weekend con i campionati italiani juniores in programma ad Anzio il 7 e l’8 marzo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.