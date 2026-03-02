Taekwondo, il genovese Orgesi Nikolli è medaglia di bronzo ai campionati albanesi

Durazzo. Medaglia di bronzo per il genovese Orgesi Nikolli ai campionati nazionali albanesi che si sono svolti a Durazzo sabato 28 febbraio.

Nikolli, genovese di Tirana tesserato per la società Marassi Taekwondo nasce nella capitale albanese nel 2008 e si trasferisce a Genova con la madre nel 2018 dove inizia a praticare taekwondo laureandosi campione regionale ligure nel 2025, sempre mantenendo saldi i rapporti con la federazione del proprio Paese d’origine.

A Durazzo, accompagnato dall’allenatore Yago Campanella Alvarez, ha gareggiato sotto la bandiera della società Vllaznia Taekwondo fermandosi in semifinale nella categoria 58 kg, sconfitto dall’esperto Likometi, già nazionale albanese e quattro volte campione nazionale.

Per lui resta la consapevolezza del buon livello raggiunto e i complimenti del maestro della nazionale albanese Elion Puka: “Orgesi ha combattuto bene, purtroppo gli è mancata un po’ di esperienza per gestire meglio alcuni momenti dell’incontro, ma il livello della competizione era davvero molto alto. Sappiamo benissimo che il ragazzo possiede grandi doti e soprattutto una grande voglia di farcela, che è una delle principali chiavi per raggiungere il successo, tutto il resto lo si può allenare. Teniamo molto in considerazione l’atleta e sicuramente avremo occasione di collaborare ancora”.

Per il taekwondo genovese appuntamento il prossimo weekend con i campionati italiani juniores in programma ad Anzio il 7 e l’8 marzo.