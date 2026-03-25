Taekwondo, ai campionati di forme trionfano le società liguri

Genova. Si sono chiusi con un grande successo i campionati interregionali liguri di forme e freestyle che si sono svolti domenica 22 marzo al Pala Lino Maragliano di Genova. Oltre 520 atleti provenienti da 29 società da Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Lazio hanno dato vita a una giornata di grande spettacolo e altissimo livello agonistico.

L’appuntamento ha segnato il ritorno della Liguria nell’organizzazione di un evento interregionale dedicato a una delle branche più tradizionali e coinvolgenti del taekwondo. Le forme, esecuzioni di tecniche prestabilite che simulano un combattimento contro più avversari, rappresentano infatti le radici della disciplina coreana. Il freestyle, invece, con il suo mix di calci in volo e figure derivate dalla ginnastica eseguite a tempo di musica, ne interpreta al meglio l’evoluzione moderna.

Tanti i campioni nazionali e internazionali che si sono affrontati in gara, tra i quali molte delle eccellenze liguri come Renzo Caraccia, campione europeo paralimpico 2023, Joel Delgadillo, medaglia d’oro ai Global Games 2023, e Federico Serain, campione del mondo e membro della squadra dimostrativa nazionale “Ciao Team” con la quale si è esibito alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme ai compagni Emanuele Fugazza e Filippo Di Vincenzo.

Società genovesi protagoniste anche nel medagliere finale, letteralmente monopolizzati dalle squadre di casa. Prima la Scuola Genova con 333 punti, davanti alla Hung Ki Kim con 87 punti e alla Hwasong con 73 punti. Ai piedi del podio Polisportiva Città dei Ragazzi con 69 punti e Marassi Taekwondo con 54 punti.

“A nome di tutto il comitato ligure esprimo la mia soddisfazione per la buona riuscita di questo evento, da troppi anni il campionato di forme e freestyle mancava da Genova, abbiamo cercato di regalare a tutti i partecipanti la migliore manifestazione possibile e credo che ci siamo riusciti, grazie al lavoro di tutto lo staff e delle società, che hanno partecipato numerose. Le forme e il freestyle rappresentano aspetti fondamentali del taekwondo, ne incarnano lo spirito tradizionale e la visione verso il futuro, oggi a Genova abbiamo avuto una dimostrazione di entrambe ai massimi livelli. Sono particolarmente felice per il grande risultato delle squadre liguri, a dimostrazione della crescita continua del movimento sul territorio” commenta il presidente del comitato regionale Luca Marcato.

Grande spazio ai campionati interregionali è stato dato al parataekwondo, con l’introduzione -oltre alle prove individuali e di coppia – della nuova specialità “coppia normo+para”. Questa disciplina ha visto in gara una coppia formata da un atleta normodotato e uno paralimpico in una forma sincronizzata. Una novità a cui la Federazione Italiana, sempre più attenta all’inclusività e alla crescita del movimento paralimpico, attribuisce grande importanza e che è ha debuttato in una competizione ufficiale proprio a Genova. Alla manifestazione era presente anche il vice presidente del comitato italiano paralimpico ligure Claudio Puppo, che ha premiato le categorie del parataekwondo: “Sono stupito dal livello del taekwondo paralimpico visto oggi in gara, è uno sport pieno e in grado di insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e l’uguaglianza. I giudici di campo mi hanno piacevolmente colpito per il loro spirito di valutazione, assolutamente non pietistico, ma attento e professionale. Molto bella anche l’introduzione della specialità della coppia normo + para, l’inclusione sportiva parte proprio da iniziative come questa, che permettono di crescere sia all’atleta paralimpico che a quello normodotato. Questo è il vero motore per l’integrazione globale dello sport. Oggi il movimento paralimpico ligure è purtroppo ancora latente e tanto c’è ancora da fare per entrare nelle case delle famiglie dove vivono ragazzi con disabilità e avvicinarli allo sport e ai suoi messaggi di socializzazione, benessere e vita, e questo vale ancor di più per gli sport cosiddetti minori e meno conosciuti a livello paralimpico. L’obiettivo per tutti deve essere quello di far capire al ragazzo e alla ragazza con disabilità che non devono accontentarsi dello sport che il territorio offre, ma possono scegliere quello che più gli piace”.

Di seguito i campioni regionali genovesi (prime 5 società classificate):

Scuola Taekwondo Genova: Alice Diociasi, Filippo Caruso, Alessia Huberalava, n. 2 ori Arianna Bozano, coppia Alice Diociasi con Samuele Diociasi, Christrian Pastore, Alisia Zamboni, Emma Guccione, coppia Mattia Giagnoni con Giada Urciuoli, n. 3 ori Federico Serain, n. 2 ori Marta Caruso, Iliana Mare, coppia Lorenzo Wilhelm con Iliana Mare, Imrane El Fkiri, Sabrina Chierico, Domenico Di Vincenzo, coppia Vincenzo Volpe con Sabrina Chierico, coppia Paolo Maggioncalda con Regina Lorenzi, Coppia Beatrice Bozano con Luca Bozano, n. 2 ori Beatrice Bozano, coppia Tommaso Riganti con Emma Delucca, Luca Redegoso, n. 2 ori Petra Tagliarini, Sara Alongi, Coppia Alessandro Carta con Chloè Scala, Alessandro Pala Ciurlo, Iliana Mare, Filippo Di Vincenzo, coppia Emanuele Fugazza con Petra Tagliarini, coppia Federico Serain con Giorgia Casari, Samuele Diociasi, Mattia Giagnoni, Giada Urciuoli, coppia Mattia Giagnoni con Mylie Fengone, Marco Giambuzzi, Luca Bozano.

Hung Ki Kim: Thomas Ageno, Massimo Bagnato, Diego Bracho, Joel Delgadillo, Mia Hernandez, Andrea Lenzo, Paola Mauceri, Yuri Medicina, Ilary Mero, Daniele Nisi, Austin Suastegui.

Hwasong: Sandro Conti, Lorenzo La Corte, Gabriele Patti, Tania Pietronave, Davide Righi, Sofia Russo, Marco Zappavigna.

Polisportiva Città dei ragazzi: Giada Barile, Elisa Oberti, Nicolas Perdomi, Maurizio Cheli, Renzo caraccia, Emanuele Corda, Berenice Dapino con Renzo Caraccia.

Marassi Taekwondo: Sanuth Palamupitiya, Laya Kalarickal Jimmy, Domenico Tornatola, Elias Romero, Elias Romero con Aurora Verre, Palamupitiya Sanuth con Laya Kalarickal Jimmy, Giuseppe Tornatola.