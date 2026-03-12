Anche nel 2026 il servizio di sostegno psicologico per gli agenti della polizia locale: “Fondamentale per il benessere”

Genova. Anche nel 2026 gli agenti del corpo di polizia locale di Genova avranno un servizio di supporto psicologico a loro disposizione per far fronte allo stress da lavoro.

Il Comune di Genova ha stanziato 3.570 euro accettando l’offerta presentata da una professionista genovese per garantire agli agenti supervisione psicologica, sportello di ascolto individuale e sessioni di gruppo di defusing, interventi psicologici immediato e brevi effettuati solitamente entro 24-48 ore da un evento traumatico per “disinnescare” le reazioni emotive intense e il trauma.

La psicologa si occuperà anche di formare nuovi operatori per la gestione dello stress e sulle strategie di coping per gli agenti: “Per quest’anno è stato previsto un budget iniziale di 70 ore annue, che viene progressivamente scalato in base all’utilizzo – spiega l’assessora comunale alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi – qualora fosse necessario, il monte ore potrà essere integrato. Il servizio prevede colloqui individuali dopo eventi particolarmente significativi e anche momenti di lavoro di gruppo con le unità operative più esposte a situazioni critiche, come ad esempio il personale impegnato nei codici rossi e nell’infortunistica”.

Il servizio è partito nel 2024 e ha riscosso successo tra gli agenti, che in caso di necessità e su base volontaria, possono chiedere un incontro: “Il servizio di supporto psicologico per gli agenti della Polizia Locale è fondamentale – conclude Viscogliosi – perché uomini e donne in divisa intervengono spesso in situazioni molto difficili, come incidenti mortali o eventi traumatici. Offrire loro la possibilità di un confronto professionale aiuta a gestire lo stress, tutelare il benessere personale e garantire un servizio sempre lucido ed efficace alla cittadinanza.”