Sul camion diretto a Tunisi elettrodomestici e quattro scooter rubati: denunciato

Genova. Hanno fermato il mezzo per un normale controllo, insospettiti da un’andatura un po’ incerta dell’autoarticolato in uscita dal casello e diretto all’imbarco del porto di Genova.

Fin dalle prime fasi dell’accertamento da parte della polizia stradale il conducente è apparso agitato, atteggiamento che ha indotto gli agenti ad approfondire le verifiche.

Il controllo all’interno era difficoltoso per via di grossi elettrodomestici che impedivano una completa ispezione visiva, così i poliziotti hanno chiesto al conducente di aprire la porta laterale del mezzo, risultata però bloccata.

Quando gli agenti sono riusciti a aprirla hanno trovato 3 motoveicoli e un motociclo senza la ruota anteriore, che dopo un controllo sono risultati essere stati rubati in Francia nei giorni scorsi.

Il conducente del mezzo è stato denunciato per riciclaggio mentre i veicoli sono stati posti sotto sequestro in attesa delle procedure per la restituzione ai legittimi proprietari.