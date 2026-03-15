Infezione dopo un intervento al seno, i Nas sequestrano un studio medico alla Foce

Genova. I carabinieri del Nas di Genova, coordinati dalla pm Gabriella Dotto, hanno sequestrato uno studio medico nel quartiere Foce e indagato un chirurgo plastico perché una paziente è finita in ospedale per una infezione causata da un intervento di chirurgia plastica al seno.

I militari hanno anche acquisito le cartelle cliniche e la documentazione per ricostruire la vicenda. L’uomo è già indagato per altre vicende simili, l’ultima delle quali risale all’anno scorso.

L’inchiesta è partita dopo la denuncia della paziente, una donna di circa 30 anni. Dopo l’operazione è insorta una infezione e così è stata nuovamente operata. Un secondo intervento che però ha aggravato ancora di più le condizioni della donna tanto da farla finire in ospedale. A quel punto la trentenne ha deciso di rivolgersi a un avvocato e denunciare il medico. La pm ha disposto la perquisizione e il sequestro dello studio. E’ in corso una consulenza medico legale per capire il tipo di danno causato e se ci possano essere lesioni permanenti.

Non è la prima volta che l’uomo finisce nei guai. A novembre una donna di 68 anni (assistita dall’avvocato Daniele Pomata) lo ha denunciato dopo un doppio intervento di mastoplastica riduttiva e addominoplastica. Anche in quel caso la paziente aveva avuto una grave infezione e aveva scoperto che il medico era già noto per casi analoghi e che aveva già subito una condanna oltre al provvedimento di sospensione dall’Ordine dei medici. La pm Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose e aveva indagato l’uomo.