Stretto di Hormuz, quando la geopolitica entra nel container. Spediporto: “Il mercato premia la lucidità”

Genova. Ci sono momenti in cui il mare torna a parlare la lingua antica del rischio. E lo fa senza giri di parole: una rotta si accorcia o si allunga, un porto diventa “sicuro” o “inaccessibile”, un viaggio smette di essere una tabella e torna a essere una decisione. L’escalation militare tra USA–Israele e Iran sta ridisegnando l’equilibrio in un’area che per il commercio mondiale è più di una carta nautica: è un passaggio chiave, un punto di pressione, uno snodo di energia e traffici.

In questo scenario, le catene di fornitura reagiscono come un organismo sotto stress: si irrigidiscono, diventano caute, pagano un prezzo in tempo e in denaro. E, soprattutto, riscoprono che la logistica non è solo efficienza: è gestione dell’imprevisto.

A mettere ordine nel quadro – con parole dirette e senza tecnicismi inutili – sono due voci che vivono ogni giorno il confine tra operatività e responsabilità: l’Avvocato Danilo Guida, specializzato in diritto marittimo, e Giampaolo Botta, Direttore Generale di Spediporto.

Botta parte da una frase che vale come titolo e come avvertimento: “Il container non conosce diplomazia: conosce tempi, costi e responsabilità.” È la sintesi perfetta di ciò che accade quando un choke point – uno stretto, un passaggio obbligato, un corridoio critico – si “spegne” o diventa troppo rischioso.

Secondo Botta, il primo cambiamento è quasi psicologico, ma produce effetti immediati e misurabili: “Cambia la psicologia del sistema: quando un choke point si ‘spegne’, la supply chain passa dalla pianificazione alla sopravvivenza.”

Quali sono i volti di questo nuovo status per la logistica? “Innanzitutto – osserva Botta – la perdita di affidabilità fa passare i tempi da previsti a stimati, i costi aumentano a cascata, con l’entrata in gioco di surcharge di varia natura (senza dimenticare l’esposizione a demurrage/detention/storage, perché la merce anche se ferma, consuma spazio, genera tariffe, crea controversie) e la congestione si sposta altrove, con più trasbordi, code operative e ritardi propagati anche su rotte lontane”. La chiosa di Botta è il manifesto di come gli spedizionieri si approcciano a situazioni del genere: ” Il container non conosce diplomazia: conosce tempi, costi e responsabilità”.

Quali sono, da un punto di vista giuridico, gli effetti di una condizione emergenziale? L’Avvocato Danilo Guida, specializzato in Diritto Marittimo, è chiaro: “Quando scatta la War Risk Cause, la rotta non è più un diritto: è una possibilità. E prima c’è la sicurezza, poi la performance”.

Guida spiega come molte polizze di carico prevedano clausole che, in presenza di guerra, conflitto o pericolo grave, consentono al vettore di deviare, sospendere, scaricare in porto sicuro, riorganizzare il viaggio e ridurre la propria responsabilità per ritardi o mancata consegna, entro i limiti applicabili; le formule cambiano da compagnia a compagnia, di solito c’è una clausola specifica per i rischi di conflitto o una più generale legata alla sicurezza. Ma il vettore può decidere da solo? ” Può farlo – spiega Guida – se la clausola lo consente e se la situazione integra un rischio concreto. Ma ogni decisione lascia tracce economiche, come costi extra e una nuova catena di obblighi per il proprietario della merce”.

Le crisi portano alla luce anche i problemi legati alle assicurazioni, un tema – come spiega il Direttore Generale Spediporto Botta – “in cui molti scoprono in ritardo che la polizza standard non basta”. Il suggerimento tecnico dell’Avvocato Guida è quello di verificare subito l’esistenza di una copertura specifica, consapevoli peraltro, del fatto che la modifica degli scenari di conflitto può cambiare costi e disponibilità della stessa durante la spedizione.

In sintesi cosa deve fare l’operatore e cosa deve sapere il cliente? L’Avvocato Guida fissa alcuni punti: “Innanzitutto bisogna leggere bene la Polizza di Carico, cercare clausole su war risk e similari, capire chi decide cosa e a carico di chi sono i costi accessori; è indispensabile mettersi in contatto immediatamente con lo spedizioniere per fare un punto chiaro sullo stato dell’arte, verificare la situazione assicurativa, attivando se è il caso e se previste, estensioni e conservando prova delle comunicazioni e degli avvisi. E’ indispensabile, inoltre, elaborare un piano B credibile, completo di una valutazione realistica degli extra costi e dei tempi, considerando anche i termini di resa(Incoterms) pattuiti nel contratto di vendita tra esportatore e importatore. Infine, ugualmente molto importante, tenere traccia di tutto: è sempre una buona pratica, ma in tempi di crisi avere a disposizione la documentazione completa è una forma indispensabile di protezione per gestire reclami, contestazioni, richieste di rimborso, responsabilità”.

La riflessione conclusiva arriva, all’unisono, dal Direttore Generale Spediporto Botta e dall’Avvocato Guida: “Quando la tensione sale, il mercato non premia chi grida: premia chi governa l’informazione, chi mantiene lucidità e chi sa spiegare al cliente la verità senza spaventarlo e senza addolcirla”.