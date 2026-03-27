La Storia in Piazza, il programma della rassegna a Palazzo Ducale per sabato 28 marzo

Genova. Continua a Palazzo Ducale la XV edizione de La storia in piazza, il festival di divulgazione e approfondimento di tematiche storiche che proseguirà fino a domenica 29 marzo. Il focus di quest’anno – lo ricordiamo – è “Naturalmente: naturale e innaturale nella storia”.

Il programma di domani, sabato 28 marzo, vedrà, tra gli altri, la presenza dello storico Marc Lazar (ore 17, Sala del Maggior Consiglio) che parlerà di come il riferimento al naturale ricorra quasi ossessivamente nei discorsi dei populismi contemporanei (lectio dal titolo “Il naturale come arma politica. Populismi e destre tra Europa e Stati Uniti”). In dialogo con lui ci sarà Riccardo Brizzi.

Un focus sarà dedicato alle questioni inerenti territori e “confini naturali” (“Mari condivisi e confini naturali. Il Mediterraneo tra culture, politiche e possibilità” con Matteo Aria nell’Archivio Storico alle ore 10; “I confini naturali dell’Italia antica: storia e rappresentazione tra Otto e Novecento” con Silvia Giorceli e Giusto Traina, ore 12, Sala del Maggior Consiglio).

Al mattino, ore 10 Sala del Maggior Consiglio, Franco Cardini, parlerà su “Baldovino IV, il Re Lebbroso”, e – a seguire, ore 11 – Federico Mazzini si occuperà di come l’Intelligenza Artificiale sia, in realtà, un’idea nata già del Settecento.

Sui temi della cittadinanza da segnalare “Denaturalizzati. La cittadinanza sotto il fascismo tra razza e merito” con Enrica Asquer, alle 16 in Sala Liguria.

E poi lo sviluppo contemporaneo della chirurgia estetica (Michela Fusaschi, ore 18, Sala Liguria), la creazione dei musei di storia naturale (Elena Canadelli, ore 12, Sala Liguria), gli organismi geneticamente modificati (Guido Barbujani, ore 15, Sala del Maggior Consiglio). Andrea Giardina dialogherà con lo scrittore Domenico Starnone sul mito degli automi tra storia e fantasia letteraria (ore 18, Sala del Maggior Consiglio).

Spazio alle questioni femminili con Nadia Filippini (“Nella storia del parto e della nascita: naturale, contro natura, artificiale”, ore 10, Sala Liguria), e alla famiglia naturale/artificiale (“Esiste una famiglia naturale? Sguardi storici di lungo periodo”, Tiziana Lazzari e Daniela Lombardi, ore 12 in Archivio Storico).

La storia in piazza è un appuntamento che si distingue per la capacità di coinvolgere personalità di primo livello, tra storici, accademici, intellettuali, molti anche internazionali, e di dare forma a un palinsesto articolato che attraversa vari campi del sapere, dalla storia alla sociologia fino all’arte, per svelare le storia e le sue trame, più o meno note.

Tutto il calendario con gli abstract degli incontri è consultabile sul sito www.palazzoducale.genova.it