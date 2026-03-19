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Beneficenza

Stelle nello Sport, le maglie dei giocatori del Genoa all’asta fino al 23 marzo

I rossoblù confermano la loro presenza per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti

Generico marzo 2026

Genova. Il Genoa conferma la sua presenza al fianco di Stelle nello Sport per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Una partecipazione all’Asta delle Stelle nello Sport su Memorabid come sempre entusiastica, nel segno della solidarietà.

L’undici rossoblù è sceso in campo in queste settimane e fino a lunedì prossimo sono all’asta le maglie originali e autografate di Aaron Martin, Morten Frendrup, Johan Vasquez, Valentin Carboni e Nicola Leali. Il Genoa CFC gioca la partita più importante: quella della beneficenza a sostegno del prof. Franco Henriquet e del suo team.

Tecnica e rapidità rendono la presenza di Martin estremamente funzionale nello scacchiere rossoblù. Palloni recuperati e contrasti vinti sono la materia preferita di Frendrup. Il gioco aereo connota il prezioso supporto di Vasquez in fase difensiva. Custode della porta, ora alternandosi con Bijlow, Leali si distingue sempre per grande generosità. Dodici presenze al Genoa per Carboni prima di passare al Racing Club.

Fin dall’inizio il Genoa è sempre stato al fianco di Stelle nello Sport nelle Aste benefiche dedicate alla Gigi Ghirotti. Tanti campioni rossoblù hanno “giocato” per il professor Henriquet. Un contributo importante che ogni anno viene replicato anche in occasione del Charity Event delle Stelle. Una partnership storica che ha permesso a Stelle nello Sport di raccogliere nei primi 26 anni di vita, con tutte le iniziative e attività, 583.000 euro che sono stati donati alla Ghirotti.

Per partecipare alle aste delle maglie del Genoa: https://memorabid.com/stellenellosport

Ecco le maglie all’asta fino a lunedì 23 marzo
La maglia di Vasquez
La maglia di Frendrup
La maglia di Martin
La maglia di Leali
La maglia di Carboni

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