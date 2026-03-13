Stazione Brignole, il sottopasso ostaggio del degrado. Ferrante incalza Rfi: “Ripulite tutto”

Genova. Da una parte il tunnel di Borgo Incrociati chiuso da mesi per lavori, senza una data certa per la riapertura, con migliaia di pedoni e ciclisti costretti a seguire un percorso più lungo (e meno sicuro) e le prime ricadute sul fragile tessuto commerciale della zona. Poi, pochi metri più in là, una situazione di degrado che perdura ormai da settimane all’interno della stazione Brignole, la seconda per importanza della città.

Infiltrazioni d’acqua, materiali edili abbandonati, segatura sparpagliata sulla pavimentazione nel tentativo di evitare che qualcuno scivoli e si faccia male. Così si presenta da tempo il sottopasso di ponente in prossimità dell’atrio al servizio della metropolitana, dove sono in corso i lavori per realizzare i collegamenti coi nuovi binari della ferrovia. In quel punto, in corrispondenza del cantiere di Rfi, continua a colare acqua dal soffitto, proprio dove sono obbligati a transitare i frequentatori abituali del tunnel che consentirebbe di evitare il passaggio in stazione. Aster ha posizionato alcune transenne per limitare il rischio, ma anche quelle sono costantemente ribaltate.

Uno scenario che ha mandato su tutte le furie l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante: “Oggi ho scritto all’ingegner Cocchetti di Rfi – spiega a Genova24 -. I cittadini attribuiscono erroneamente questi disagi al Comune, ma noi non c’entriamo nulla. Ho chiesto un intervento immediato per ripulire l’area ed eliminare la causa di questa situazione, cioè il continuo dilavamento di acqua piovana dalla parte superiore”.

Il Comune aveva già fatto la voce grossa negli scorsi mesi, quando si era appreso che il sottopasso di Borgo Incrociati non avrebbe riaperto nei tempi previsti e il cartello all’ingresso non era stato aggiornato. Ora c’è un ulteriore ritardo all’orizzonte. Si parla di due mesi in più per i lavori connessi al sestuplicamento dei binari tra Brignole e Principe (che prevedono anche la riqualificazione del tunnel), ma la segnaletica promette ancora la riapertura il 31 marzo.

“Durante l’ultima riunione gli uffici hanno appreso che quella scadenza non verrà rispettata. Ho sollecitato il responsabile del progetto per conoscere la data esatta. E vogliamo che questa data sia indicata chiaramente nella segnaletica, perché i cittadini hanno il diritto di saperlo”.

Proprio nei giorni scorsi il Librificio del Borgo ha lanciato un appello sui social perché il prolungamento della chiusura, tagliando fuori Borgo Incrociati dal passaggio pedonale, ha messo in crisi l’attività: “Parlate di noi, venite a prendere un libro o un caffè in più perché iniziamo a essere in difficoltà”.