“Stand up di periferia”, primo spettacolo venerdì sera al Teatro Verdi di Sestri Ponente

Genova. Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21, al Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente (Piazza Alfredo Oriani, 7) si tiene il primo grande evento aperto al pubblico del progetto Stand up di periferia del collettivo Li Evito Male.

La serata Stand up al Verdi vedrà come ospiti speciali i comici Daniele Gattano, Elianto e Davide Sberna, che saliranno sul palco insieme ai membri del collettivo Li Evito Male Carlo Poggi, Chiara Benzi e Matteo Dagnino, presentati da Francesco Solari e Andrea Bruzzone. L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link (apertura porte ore 20, inizio spettacolo ore 21).

Daniele Gattano ha debuttato come comico a “Colorado” su Italia 1, per poi approdare su Real Time per i “Diversity Media Awards”; dal 2017 è nel cast di “Stand-Up Comedy” su Comedy Central, sempre su Sky è stato in “Zelig C-Lab”, “Comedians solve world problems” e ne “Il Salotto di Michela Giraud”. Su Rai 2 ha fatto parte del cast di “Battute?”, mentre su Italia 1 è monologhista a “Le iene”. Davide Sberna ha partecipato agli open mic di Comedy Central, ha aperto gli spettacoli di diversi stand up comedian italiani professionisti e presenta gli spettacoli dei PotaBoyz. Elianto si definisce un “cantante improvvisatore” che, accompagnandosi con la chitarra, canta canzoni inventate sul momento prendendo spunto dal pubblico.

La serata fa parte del progetto Stand up di periferia prevede una serie di appuntamenti tra cui workshop, corsi di scrittura, open mic e spettacoli per approfondire e divulgare l’arte della stand up comedy, con protagonisti alcuni tra i più freschi e influenti talenti del genere del panorama italiano. Gli eventi, che andranno avanti fino a fine giugno, sono dedicati ai giovani che vivono nelle periferie cittadine e sono tutti a ingresso libero.

Promotore dell’iniziativa è il collettivo Li Evito Male, da diverso tempo sinonimo di qualità e originalità nel panorama comico cittadino. Dal 2022 organizza eventi, rassegne e laboratori di scrittura gratuiti nel centro storico genovese, con l’obiettivo di far conoscere la stand up comedy e offrire ai giovani un intrattenimento originale e sano. Nata dall’incontro di quattro persone, oggi l’associazione conta circa 15 membri di età compresa fra i 25 e i 35 anni.

Il progetto “Stand up di periferia”

Due sono gli obiettivi cardine del progetto: divulgare l’arte della stand up comedy e animare luoghi decentrati della città offrendo l’opportunità ai giovani che vivono nelle aree periferiche cittadine di usufruire di appuntamenti ludici, culturali e formativi gratuiti. “Stand up di periferia nasce con l’intento di far conoscere più da vicino questa forma d’intrattenimento – raccontano i fondatori dell’associazione Li Evito Male Francesco Solari, Noemi Sanfilippo e Andrea Bruzzone – e quello che c’è dietro la battuta: la funzione terapeutica della scrittura, l’effetto liberatorio di mettersi in gioco personalmente sul palco e la gratificazione di essere riusciti a creare ed esporre un proprio monologo”

Un progetto pensato e sviluppato da giovani per i giovani, in cui tutti gli appuntamenti sono appositamente gratuiti e aperti alla cittadinanza, con un’attenzione particolare agli under 35 residenti delle periferie genovesi. I quartieri coinvolti dalle attività di “Stand up di periferia” sono Staglieno, San Fruttuoso, Sestri Ponente e Voltri. «Un altro importante obiettivo – continuano i tre comici – è quello di creare degli spazi nelle periferie in cui chiunque, soprattutto i più giovani, possa sentirsi libero di raccontare la propria storia, imparare la tecnica della scrittura creativa e le basi della comicità, nonché presentare un pezzo autoriale davanti a un vero pubblico. Il progetto culmina con la realizzazione di due spettacoli in due teatri di fondamentale importanza per il territorio genovese, il Teatro Verdi e il Teatro Garage, in cui, insieme ad alcuni esponenti del collettivo, si esibiranno comici di rilievo nazionale, per permettere al grande pubblico di ammirare alcuni dei migliori esponenti della stand up comedy in Italia».

Gli appuntamenti di “Stand up di periferia”

Le attività formative del progetto si suddividono in corsi di scrittura base, vere e proprie lezioni di scrittura creativa in cui i comici del collettivo insegnano ai partecipanti l’Abc della comicità, con dimostrazioni ed esercitazioni, mantenendo sempre un approccio laboratoriale di analisi e confronto sui pezzi scritti, e in workshop, ovvero lezioni di approfondimento tenute da comici professionisti.

I comici che tengono i corsi di scrittura e insegnano durante i workshop sono Pietro Casella, giovane talento comico e autore, considerato una delle voci più originali della nuova stand-up italiana, Paul D. Genovese, comico, opinionista sportivo e autore di comici professionisti di livello nazionale, e Serena Bongiovanni, comica professionista e organizzatrice di corsi di stand up comedy e improvvisazione.

Degli eventi serali fanno invece parte gli open mic, in cui i partecipanti ai workshop e ai corsi hanno l’opportunità di esibirsi con un breve monologo su un vero palco, per testare le battute davanti al pubblico e imparare a gestire “l’ansia da palcoscenico”; e i grandi eventi, con protagonisti comici di fama nazionale, tra cui Daniele Gattano (Le Iene, Battute su Rai2, Comedy Central), Elianto (Zelig) e Davide Sberna (Pota Boys), protagonisti dello spettacolo in scena al Teatro Verdi di Sestri Ponente venerdì 13 marzo 2026, e Nanni Mascena (Friccicore Stand Up Comedy), in scena giovedì 28 maggio 2026 al Teatro Garage di San Fruttuoso.

Le iscrizioni ai corsi di scrittura e ai workshop sono già chiuse, mentre le serate di open mic e gli spettacoli sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito.

Il programma degli appuntamenti aperti al pubblico

Venerdì 6 marzo 2026, ore 21

Open Mic nella sede della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza S. Fruttuoso, in Via Leon Battista Alberti, 10, 16132, Genova (San Fruttuoso)

Venerdì 13 marzo 2026, ore 21

Grande evento con ospiti Daniele Gattano, Elianto, Davide Sberna e i membri del collettivo Li Evito Male Carlo Poggi, Chiara Benzi e Matteo Dagnino al Teatro Verdi, Piazza Alfredo Oriani, 7, 16154, Genova (Sestri Ponente)

Sabato 21 marzo 2026, ore 21

Open Mic nella sede dell’associazione culturale Larsen, in Via della Pigna, 26R, 16138, Genova (Staglieno)

Sabato 23 maggio 2026, ore 21

Open Mic con Serena Bongiovanni alla Pro Loco di Sestri Ponente, Villa Rossi, Piazza Poch, 4, 16154, Genova (Sestri Ponente)

Giovedì 28 maggio 2026, ore 21

Grande evento con ospite Nanni Mascena, one man show con improvvisazione ed esibizione musicale al Teatro Garage, in Via Paggi, 43b, 16143, Genova (San Fruttuoso)

Fine giugno 2026 (data e luogo ancora da definirsi)

Evento finale: Open Mic di chiusura e, a seguire, concerto dei Freak Flower