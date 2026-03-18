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15 successi

Staffette di categoria, SuperbaNuoto sugli scudi

SuperbaNuoto
Uno dei podi della SuperbaNuoto

Genova. SuperbaNuoto si è imposta al Campionato regionale di staffette di categoria andato in scena alla Sciorba di Genova domenica scorsa. I biancocelesti hanno vinto 15 staffette sulle 18 totali segnando quattro nuovi record regionali.

La società ligure parteciperà con sette atleti all’appuntamento federale Bper Città di Livorno 2026 in programma in vasca lunga presso il Centro Federale Livorno – Piscina Camalich, nei giorni 19, 20 e 21 marzo 2026. Le gare saranno disputate a serie, diretta su Raisport HD e Raiplay Sport.
E a fine mese i Criteria Nazionali giovanili Bper a Riccione dove i biancocelesti liguri porteranno oltre 40 atleti.

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