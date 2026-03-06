  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Marassi

Spruzzano spray urticante nei bagni della scuola: due studenti in ospedale

Cinque ragazzi sono stati colpiti dal getto e hanno subito iniziato ad avere bruciore agli occhi e alle mucose

polizia

Genova. Momenti di caos venerdì mattina nell’istituto Montale di via del Castoro, a Marassi, dopo che qualcuno ha spruzzato lo spray urticante nei bagni degli studenti.

Cinque ragazzi sono stati colpiti dal getto e hanno subito iniziato ad avere bruciore agli occhi e alle mucose. Soccorsi dal 118, due sono stati accompagnati al San Martino per controlli più approfonditi.

Nella scuola sono arrivate le volanti della polizia, che hanno parlato con i docenti e il preside per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. Stando a quanto ricostruito a usare lo spray sono stati altri due studenti.

Più informazioni
leggi anche
bus autobus amt brignole
Intervento
Spray urticante sul bus dopo una lite, ventenne arrestato: era ricercato da due mesi
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.