Spruzzano spray urticante nei bagni della scuola: due studenti in ospedale

Genova. Momenti di caos venerdì mattina nell’istituto Montale di via del Castoro, a Marassi, dopo che qualcuno ha spruzzato lo spray urticante nei bagni degli studenti.

Cinque ragazzi sono stati colpiti dal getto e hanno subito iniziato ad avere bruciore agli occhi e alle mucose. Soccorsi dal 118, due sono stati accompagnati al San Martino per controlli più approfonditi.

Nella scuola sono arrivate le volanti della polizia, che hanno parlato con i docenti e il preside per chiarire la dinamica e risalire ai responsabili. Stando a quanto ricostruito a usare lo spray sono stati altri due studenti.