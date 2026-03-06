Spray urticante sul bus dopo una lite, ventenne arrestato: era ricercato da due mesi

Genova. Da due mesi era ricercato per scontare due anni di carcere, e venerdì mattina è stato fermato dopo avere spruzzato spray urticante sull’autobus dopo una lite con un passeggero.

Protagonista della vicenda una 20enne italiano, condannato per spaccio di droga. Le volanti della polizia sono arrivate in zona Brignole dopo la richiesta di aiuto da parte del conducente del bus. Alcuni passeggeri erano stati colpiti dal getto dello spray spruzzato dal ragazzo, che era poi scappato a piedi.

Gli agenti si sono messi sulle tracce del ragazzo, rintracciandolo pochi minuti dopo in piazza Caricamento. Lui ha rifiutato di dare i documenti e dato generalità false, ma durante il controllo è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante, una carta d’identità con i suoi corretti dati anagrafici, la somma di 120 euro in banconote da 20, due involucri contenenti nove dosi di cannabis. Dagli approfondimenti è emerso l’ordine di carcerazione emesso dal tribunale dell Spezia a dicembre.

Il ventenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, e denunciato per interruzione di pubblico servizio, falsa attestazione sull’identità, percosse, possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.