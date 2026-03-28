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Far west

Movida violenta, ragazzo di 20 anni preso a sprangate nella notte: ricoverato grave al San Martino

Il ragazzo è stato trovato vagare ferito e in stato confusionale nei pressi di molo Giano: l'aggressione vicino a piazza delle Erbe

carabinieri controlli notte

Genova. Ancora un episodio di violenza per le notti genovesi nel centro storico. Un ragazzo di circa 20 anni, infatti, è stato ricoverato la scorsa notte in gravi condizioni a seguito di un pestaggio subito nei pressi di piazza delle Erbe, luogo cuore della movida genovese.

L’episodio si sarebbe verificato tra le due e le tre di notte. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, una lite tra coetanei sarebbe degenerata: dopo gli spintoni le sprangate. Diverse le chiamate di soccorso partite nell’immediatezza ma il ferito, alla vista delle ambulanze, nonostante le ferite è scappato. Il giovane sarebbe stato trovato poi vagare nei pressi molo Giano da una pattuglia dei carabinieri in stato confusionale ed evidentemente ferito.

Immediati i soccorsi, arrivati sul posto in pochi minuti: secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato colpito più volte con delle spraghe a seguito di una violenza lite con un coetaneo scoppiata poco prima vicino a piazza delle Erbe per cause ancora da chiarire. Il giovane, trovato in compagnia di un amico, è stato poi intubato e portato in codice rosso al San Martino di Genova con un serio trauma cranico e diverse ferite e contusioni su addome e petto.

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