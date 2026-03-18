Consolato dell’Ecuador e Ospedale Evangelico insieme contro la violenza sulle donne

Genova. Un’alleanza strategica per proteggere le donne e promuovere i diritti umani: è stato siglato lunedì 16 marzo 2026 l’accordo di cooperazione interistituzionale tra il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova e l’Ospedale Evangelico Internazionale.

La firma, avvenuta presso la sede consolare di piazza Galeazzo Alessi, segna un passo decisivo nel rafforzamento delle reti di supporto per la comunità ecuadoriana residente in Liguria. L’obiettivo centrale dell’intesa è prevenire e affrontare in modo tempestivo e coordinato la violenza contro le donne. Non si tratta solo di assistenza immediata alle vittime, ma di una presa in carico più ampia che include il supporto alle famiglie e all’intera comunità, colpiti dagli effetti collaterali di questo fenomeno.

Durante la cerimonia di sottoscrizione, presieduta da Barbara Oliveri Rossi (Presidente dell’Ospedale Evangelico) e dal Console Generale Oscar Izquierdo, è stato presentato un progetto chiave: la “Ventanilla Rosa“, “Finestra Rosa”, vale a dire uno sportello aperto al pubblico che si configurerà come un vero e proprio punto di riferimento per l’orientamento, l’ascolto e l’accompagnamento delle donne vittime di violenza.

L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali e della comunità ecuadoriana: “Con questo accordo – si legge nella nota ufficiale del Consolato – riaffermiamo il nostro impegno a favore della tutela dei diritti umani e della protezione delle persone vulnerabili, rafforzando le reti di cooperazione sul territorio genovese“.