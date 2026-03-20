Sport e sociale, partito il programma di incontri nelle scuole primarie e secondarie. Attesa per il Ravano

Genova. Duemiladuecento bambini e ragazzi coinvolti, allievi in quattordici scuole del centro levante cittadino appartenenti a ben dodici istituti comprensivi genovesi. Questi i destinatari del vasto programma di presentazione e avvio allo sport intrapreso dall’ASD Genova Hockey Club, la società sportiva che proprio quest’anno compie novant’anni, accreditandosi come una delle più antiche e blasonate realtà associative dilettantistiche cittadine. Il progetto ha lo scopo di accogliere tutti, “parlando con la loro lingua” a bambini e ragazzi, di età compresa tra i sei ed i tredici anni, e presentando un’attività fisica “performante e coinvolgente, universale e accessibile a tutti, vettore di importanti valori, capace di creare aggregazione, lontano dai messaggi, talvolta discutibili, che si attingono dai grandi canali di comunicazione di massa” dice il presidente del consiglio direttivo Marco Arscone.

A.Se.F., l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova, sostiene e sponsorizza il programma di “alfabetizzazione” allo sport intrapreso in modo capillare dall’ASD Genova Hockey Club. “Il progetto, concordato con i diversi direttori scolastici, prevede, per ciascuna scuola, tre presenze dei nostri istruttori, con prove pratiche – precisa Arscone – Al termine dell’esperienza, i partecipanti sono invitati al Gran Torneo Scolastico finale. In tutto, a livello cittadino, i tornei saranno sei. Abbiamo finora incontrato grande entusiasmo. L’hockey su prato è uno sport veloce, performante, dinamico e coinvolgente. Chi lo prova, se ne innamora”. I bambini delle scuole primarie, inoltre, al termine del programma, saranno invitati a partecipare al Ravano, la grande kermesse sportiva annuale intitolata a Paolo Mantovani, e destinata ai piccoli sportivi. che prevede anche il torneo di hockey su prato.

ASD Genova Hockey Club è, ad oggi, una delle realtà sportive più presenti nella promozione scolastica in città: “Il nostro focus è rivolto soprattutto ai bambini e ai giovani – chiarisce Marco Arscone – Sui circa duecento tesserati del nostro club, il 70% sono al di sotto dei 18 anni e il 50% sono al di sotto dei 12 anni. In città abbiamo tre scuole di hockey su prato, in via Fieschi, in via Padre Semeria e in via Lodi”. Ampio vivaio, dunque, che alimenta le file delle prime squadre di A2 femminile e B maschile.

“Un libero accesso allo sport, già dall’infanzia, per intraprendere un percorso di salute, crescita e inclusione è l’obiettivo che si pone l’ASD Hockey Club Genova e che A.Se.F. condivide appieno – commenta l’amministratore unico dell’azienda del Comune di Genova Maurizio Barabino – Il progetto, che sosteniamo, prevede oltre mille ore di presenza e contatto con gli alunni in ben 14 scuole genovesi. Si tratta di un’attività molto approfondita e ramificata, dalla chiara utilità sociale”. Dopo i primi contatti scolastici, molte famiglie hanno già deciso di tesserare i propri figli per avviarli all’attività annuale. Potendo anche contare su un servizio di “pedibus” di quartiere che, di fatto, sgrava i genitori impegnati nel lavoro dal dover trovare una soluzione per portare bambini e ragazzi al campo di allenamento.