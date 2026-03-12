Sulla spiaggia di Recco via libera agli animali domestici, Chiavari avrà bagnini comunali

Genova. La Regione Liguria ha approvato due importanti modifiche ai Pud (Piano di utilizzo del demanio marittimo) dei Comuni di Chiavari e Recco.

L’amministrazione comunale di Chiavari ha chiesto e ottenuto il nulla osta regionale a un’integrazione al proprio PUD che preveda la possibilità di installare sulle spiagge strutture di deposito di materiale utile per attivare un servizio comunale di supporto alla balneazione.

Il Comune di Recco avrà, invece, grazie a una variante al PUD vigente, il via libera per l’introduzione di un’area accessibile anche da parte di persone accompagnate da animali d’affezione e di aree che consentano la vendita e la consumazione del pescato nell’ambito del porticciolo.

“Grazie a un lavoro condotto dai nostri tecnici, insieme a quelli comunali, arriviamo all’approvazione di due modifiche importanti per i Comuni di Chiavari e Recco. Si tratta di richieste delle stesse amministrazioni che mirano a dare nuovo sviluppo e possibilità lungo la costa – ha detto l’assessore regionale competente Marco Scajola -. In tempi celeri siamo riusciti a dare risposte positive che potranno già essere introdotte a partire dalla stagione balneare ormai alle porte. In questi anni la Regione ha sempre svolto una cruciale funzione di supporto tecnico alle amministrazioni comunali in maniera attenta, strategica e produttiva. L’obiettivo è quello di proseguire con lo stesso metodo basato sull’ascolto e sulla condivisione delle necessità dei singoli territori”.