Spesa media per l’acqua, a Genova 650 euro all’anno a famiglia: costi in aumento

Genova. Si attesta a 552 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie in Liguria nel 2025 per la bolletta idrica (nell’ipotesi di consumo 182 mc/anno), registrando un aumento pari al +6% rispetto al 2024. Una media che è alzata, a livello regionale, dai 650 euro spesi a Genova. A livello nazionale, la spesa media è di 528 euro a famiglia, con un incremento del +5,4% rispetto all’anno precedente.

La regione in cui si spende meno è il Molise (274 euro), che registra però l’aumento più consistente a livello regionale con il +17,5% rispetto al 2024. Al contrario, la regione con la spesa più elevata resta la Toscana (770 euro), dove l’aumento medio è del +2,9%.

Frosinone resta in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media annuale di 973 euro, mentre Milano si conferma il capoluogo più economico con 203 euro. Fra i capoluoghi di provincia, gli aumenti più consistenti si registrano a Reggio di Calabria (+19,4%) e Crotone (+19,2%).

Notevoli permangono le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione; in Liguria, si va dai 453 euro di Imperia ai 650 euro di Genova.

In base agli ultimi dati Istat (anno 2022), la dispersione idrica raggiunge il 42,4% nel territorio complessivo italiano. In Liguria, la dispersione idrica media è del 37,2%. Il livello più alto nella regione si registra a Imperia (54,7%), mentre il più basso è registrato a Savona (16,3%). Genova è al 25%.

La fotografia emerge dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva. “Il Rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2025 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone e un consumo annuo di 182 metri cubi. Se ci attestiamo su un consumo di 150 mc l’anno, la spesa media nazionale sarebbe di €415 con un risparmio di €113. Il risparmio medio annuo garantito dal bonus sociale idrico si attesta sui 115€”, spiegano dall’associazione.