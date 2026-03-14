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Trovato

Due spaccate in centro in pochi giorni, la polizia locale arresta il responsabile

In manette un italiano di 58 anni rintracciato grazie alle telecamere, aveva preso di mira un ristorante e un negozio di abbigliamento

Vetro rotto ladri spaccata

Genova. La polizia locale di Genova ha arrestato oggi il presunto responsabile di due furti con “spaccata”, di cui uno riuscito, commessi tra il 10 e il 12 marzo nel centro storico e in via XX Settembre. Si tratta di un cittadino italiano di 58 anni, già sottoposto all’obbligo di firma settimanale.

Nel primo episodio, ai danni di un ristorante nel centro storico, è stato asportato un chiusino stradale per sfondare la vetrina e sottrarre bottiglie di vino pregiato. La rimozione del manufatto ha inoltre causato, la mattina successiva, la caduta accidentale di un ragazzo che transitava con una scolaresca.

Il secondo episodio ha riguardato il tentato furto presso il negozio Oysho in via XX Settembre, dove la vetrata è stata sfondata senza che, tuttavia, l’azione sia stata portata a compimento.

L’identificazione è stata resa possibile dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, a seguito della quale la polizia locale ha rintracciato e fermato il soggetto in zona Piccapietra.

Dopo le procedure di rito e il fotosegnalamento, l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Genova Marassi.

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