Spaccata in via XX Settembre: quarto episodio in centro in due mesi

Genova. Nuova spaccata in un negozio del centro città, stavolta in via XX Settembre, dove è stato preso di mira il negozio della catena di abbigliamento Oysho.

I ladri sono entrati in azione all’alba distruggendo la vetrina dell’entrata principale. Il forte rumore li ha però messi in fuga prima che potessero entrare per rubare denaro o capi di abbigliamento.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza. Si tratta dell’ennesimo episodio in zona dopo le spaccate da Sbraccia, dal negozio di e-cigarette Smokies, entrambi in via Ceccardi, e dal bar La bottega del caffè in piazza Dante.