All'alba

Spaccata in via XX Settembre: quarto episodio in centro in due mesi

Preso di mira il negozio della catena di abbigliamento Oysho

Genova. Nuova spaccata in un negozio del centro città, stavolta in via XX Settembre, dove è stato preso di mira il negozio della catena di abbigliamento Oysho.

I ladri sono entrati in azione all’alba distruggendo la vetrina dell’entrata principale. Il forte rumore li ha però messi in fuga prima che potessero entrare per rubare denaro o capi di abbigliamento.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza. Si tratta dell’ennesimo episodio in zona dopo le spaccate da Sbraccia, dal negozio di e-cigarette Smokies, entrambi in via Ceccardi, e dal bar La bottega del caffè in piazza Dante.

