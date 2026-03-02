Spaccata su un’auto in sosta davanti al porto antico: due arresti

Genova. Si è conclusa con due arresti e il recupero della refurtiva l’operazione del nucleo reati predatori della polizia locale, in seguito a una spaccata ai danni di un’auto in sosta nella zona di via della Mercanzia, a due passi dal porto antico.

L’allarme è scattato ieri intorno alle 14, quando il reparto sicurezza stradale ha allertato i colleghi del nucleo specializzato. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti, riuscendo a retrodatare l’episodio alle 12,50. Fondamentale per la riuscita dell’operazione è stata l’analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina, che ha permesso di individuare e intercettare i due responsabili nel giro di poco tempo.

Al momento del controllo, uno dei due complici è stato trovato ancora in possesso di una parte della merce sottratta. Il secondo ha fornito agli agenti indicazioni determinanti che hanno permesso di rinvenire il resto degli effetti personali delle vittime, che erano stati nascosti poco lontano dal luogo del reato.

I due fermati, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato. Dopo le procedure di fotosegnalamento e il completamento degli atti di rito, gli arrestati sono stati portati davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

L’arresto per entrambi è stato convalidato e sono stati scarcerati con l’obbligo di firma.

