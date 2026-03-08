  • News24
Beccato

Spacca il finestrino di un’auto di turisti e la saccheggia: ladro incastrato dalle telecamere

La polizia locale ha esaminato subito i filmati, rintracciando il responsabile e procedendo quindi all'arresto

finestrino sfondato

Genova. Il responsabile di un furto con spaccata ai danni di un’auto in sosta in via Milano, proprietà di cittadini tedeschi, è stato rintraccio dalla Polizia locale grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.

Il fatto, pur essendo avvenuto alle prime ore del mattino, è stato portato all’attenzione della Polizia locale soltanto due ore dopo: gli agenti si sono subito attivati e, tramite l’analisi immediata di un filmato di videosorveglianza sono riusciti a ricavare elementi decisivi per l’identificazione del responsabile.

Le ricerche, che sono durate circa un’ora, sono state condotte con il costante supporto tecnico delle telecamere cittadine, portando infine all’intercettazione, in vico Trombettieri, del sospettato, un italiano classe 1993. ​L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici per le procedure di rito e il fotosegnalamento. Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

