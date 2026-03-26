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Sostegno ai nidi privati e accreditati, il Comune di Genova stanzia 75 mila euro per le famiglie

Sono venticinque le strutture sparse sul territorio cittadino che sono coinvolte nel provvedimento

Nido di Ferro Albenga

Genova. Il Comune di Genova ha confermato un nuovo intervento a sostegno delle famiglie, finalizzato ad abbattere i costi delle rette di frequenza per i servizi educativi della prima infanzia. L’amministrazione, infatti, ha impegnato la somma complessiva di 75 mila euro per il supporto al pagamento delle rette richieste alle famiglie.

I fondi stanziati sono destinati specificamente alla copertura delle rette presso i nidi d’infanzia e i centri bambini e bambine privati accreditati che operano in regime di convenzione. Secondo quanto stabilito dalla direzione servizi educativi, l’erogazione dei contributi segue una ripartizione precisa: l’82,5% del budget è destinato direttamente al sostegno delle spese sostenute dai nuclei familiari, mentre il restante 17,5% è riservato alle spese di funzionamento delle strutture.

Il provvedimento coinvolge venticinque realtà distribuite sul territorio cittadino. Gli istituti che beneficeranno del contributo per conto delle famiglie sono: l’Ape Maya, l’Arca di Noè e la Casa dei Bambini, la Cicala, il Contubernio de Albertis e il Coniglio Blu. L’elenco prosegue con il Cucciolo Baby Club, la Girandolina, il Girotondo e l’Hakuna Matata. Il sostegno economico interesserà inoltre il Nido dell’Orsa e le strutture Oasis Mascherona e Oasis Smontebruno, insieme al Paradiso dei Piccoli, al Pratorotondo e al Nido Crescere Insieme. Sono inclusi nel piano di riparto anche gli istituti Ravasco Carignano e Ravasco Lodi, il San Martino d’Albaro, il San Pio X e l’Umberto e Margherita. Completano infine il quadro dei servizi convenzionati Villa Ronco, lo Yo-Yo, lo Spazio delle Meraviglie e Vico Rosa.

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