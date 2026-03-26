Sostegno ai nidi privati e accreditati, il Comune di Genova stanzia 75 mila euro per le famiglie

Genova. Il Comune di Genova ha confermato un nuovo intervento a sostegno delle famiglie, finalizzato ad abbattere i costi delle rette di frequenza per i servizi educativi della prima infanzia. L’amministrazione, infatti, ha impegnato la somma complessiva di 75 mila euro per il supporto al pagamento delle rette richieste alle famiglie.

I fondi stanziati sono destinati specificamente alla copertura delle rette presso i nidi d’infanzia e i centri bambini e bambine privati accreditati che operano in regime di convenzione. Secondo quanto stabilito dalla direzione servizi educativi, l’erogazione dei contributi segue una ripartizione precisa: l’82,5% del budget è destinato direttamente al sostegno delle spese sostenute dai nuclei familiari, mentre il restante 17,5% è riservato alle spese di funzionamento delle strutture.

Il provvedimento coinvolge venticinque realtà distribuite sul territorio cittadino. Gli istituti che beneficeranno del contributo per conto delle famiglie sono: l’Ape Maya, l’Arca di Noè e la Casa dei Bambini, la Cicala, il Contubernio de Albertis e il Coniglio Blu. L’elenco prosegue con il Cucciolo Baby Club, la Girandolina, il Girotondo e l’Hakuna Matata. Il sostegno economico interesserà inoltre il Nido dell’Orsa e le strutture Oasis Mascherona e Oasis Smontebruno, insieme al Paradiso dei Piccoli, al Pratorotondo e al Nido Crescere Insieme. Sono inclusi nel piano di riparto anche gli istituti Ravasco Carignano e Ravasco Lodi, il San Martino d’Albaro, il San Pio X e l’Umberto e Margherita. Completano infine il quadro dei servizi convenzionati Villa Ronco, lo Yo-Yo, lo Spazio delle Meraviglie e Vico Rosa.