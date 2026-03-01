Soriteatro, al teatro comunale lo spettacolo di Ascanio Celestini “Il piccolo paese”

Sori. Ascanio Celestini, fra i più rilevanti interpreti del teatro di narrazione in Italia, torna a Sori con “Il Piccolo Paese”. Un altro autorevole protagonista del teatro contemporaneo, autore e interprete di “Fabbrica”, “Radio clandestina”, “Scemo di guerra”, si unisce alla teoria di grandi nomi – da Peter Stein a Eugenio Barba, fino a Giuseppe Cederna e Davide Enia – che negli anni sono stati ospiti di Soriteatro, la stagione diretta da Sergio Maifredi arrivata all’undicesima edizione. L’appuntamento con Ascanio Celestini e “Il Piccolo Paese”, e con la musica dal vivo di Gianluca Casadei alla fisarmonica, è giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21, al Teatro Comunale di Sori (Genova). Sono storie dette a margine di altri spettacoli. Un repertorio da viaggio di storie vecchie e nuove alle quali se ne aggiungono altre, di sera in sera. C’è Toni Mafioso, presidente del partito dei mafiosi e Toni Corrotto presidente del partito dei corrotti, ma c’è anche l’opposizione che gioca a bridge nel salotto privato del bar della mafia in via della corruzione. C’è il piccolo fornaio che cuoce il pane per comprare il salame dal piccolo salumiere e il vino dal piccolo oste, ma quando muore ha bisogno di un piccolo funerale. Perché nel piccolo paese si produce e consuma, ma poi si crepa e anche la morte contribuisce all’economia nazionale. C’è un ministro dell’istruzione piccolo piccolo che vuole cambiare la piccola scuola. È sicuro che i bambini non riescono “a raffigurarsi la differenza tra una settimana e un mese”. Dunque come possono comprendere “scansioni temporali di centinaia di migliaia di anni che si succedono con nomi astrusi”? Tutte queste inutili materie devono essere cancellate. Ne deve restare una sola. Semplice e indispensabile. La fila indiana. I personaggi del piccolo paese ci sembrano piccoli perché li vediamo da lontano. O forse ci sembrano lontani, ma sono soltanto piccoli piccoli piccoli.

A Sori sarà in vendita l’ultimo libro di Ascanio Celestini, “Poveri Cristi” edito nel 2025 da Einaudi nella collana Supercoralli.

Soriteatro 25/26, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è organizzata da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Sori e la collaborazione di Pro Loco Sori. Biglietti: 15 euro intero; 12 euro ridotto over 65; 10 euro speciale per chi ha acquistato tutti gli spettacoli in abbonamento. Biglietteria on line su www.mailticket.it. Info biglietti solo whatsapp 352 4472182 dalle 14.30 alle 18 dal lunedì al venerdì, info@teatropubblicoligure.it. I biglietti speciali si possono acquistare solo alla biglietteria del Teatro di Sori un’ora prima dello spettacolo. La biglietteria è aperta dalle ore 18 il giorno dello spettacolo.

La Stagione continua con “Odissea un canto mediterraneo”, in scena al Teatro Cavour di Imperia il 9 maggio, uno spettacolo con Toni Servillo e Mario Incudine che gli spettatori di Teatro Pubblico Ligure possono vedere anche approfittando del bus navetta su prenotazione messo a disposizione appositamente per loro, con partenza da Recco, Sori e Genova. Inoltre, fuori programma il viaggio teatrale all’isola di Gorgona il 7 giugno per assistere a uno spettacolo del Teatro del Mare. Informazioni e prenotazioni su info@teatropubblicoligure.it o al cellulare 351 447 2182 solo whatsapp dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30.