Sori, il 13 marzo interruzione idrica in via Solimano e dintorni

Sori. Ireti comunica che, a causa di lavori per la sostituzione di un tratto di tubazione idrica in via Solimano a Sori, il giorno 13 marzo 2026

dalle ore 9 alle ore 18:30, verrà interrotto il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Solimano

• Via Manin

• Via XXV Aprile

• Via Teriasca

Alla ripresa del servizio si potranno verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. Il lavoro consiste nella sostituzione di un tratto di circa 15 metri di tubazione nella via Solimano, all’interno di un cunicolo di raccolta delle acque meteoriche, Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da Ireti – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza

idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025-2030.