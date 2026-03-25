Sopralluogo all’ospedaletto di Cicagna di Pastorino (Lista Orlando): “Polo progressivamente svuotato”

“Questa mattina sono stato all’ospedaletto di Cicagna. Ci sono andato dopo alcune segnalazioni dei residenti, ma soprattutto con l’idea di capire da vicino cosa sta diventando una struttura che qui ha rappresentato per anni un punto di riferimento vero”.

Così il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa.

“La prima impressione è positiva: una struttura curata, tenuta bene. E anche le persone che ci lavorano mi hanno fatto un’ottima impressione: operatori sanitari che conoscono il territorio, che hanno un rapporto diretto con i pazienti. Il problema, però, è un altro. Negli anni questo polo è stato progressivamente svuotato. Ha perso pezzi, ha perso funzioni, ha perso centralità. Oggi i servizi presenti non sono proporzionati ai bisogni di un territorio ampio, popoloso e con un’età media alta. Mancano servizi fondamentali: non c’è cardiologia, non c’è pneumologia, si è persa la chirurgia generale. Questa struttura aveva tutte le caratteristiche per diventare una casa della comunità: spazi adeguati, una storia sanitaria importante, una posizione strategica per le aree interne. E invece si è scelto di non investire in questa direzione. Io credo che questa scelta vada spiegata. E credo anche che vada messa in discussione. Perché qui non manca la volontà degli operatori. Non manca la relazione con il territorio. Manca una visione e mancano investimenti. E senza questi due elementi, il rischio è evidente: continuare a perdere servizi, un pezzo alla volta, fino a svuotare definitivamente una struttura che invece potrebbe avere un ruolo fondamentale. Porterò queste istanze all’interno del consiglio regionale per chiedere risposte alla giunta Bucci”.