Solidarietà, musica ed eleganza: torna a Sestri Levante il “Ballo della Rosa” per sostenere i Cani Guida Lions

Sestri Levante. Una serata di eleganza, musica e solidarietà affacciata su una delle baie più suggestive della Liguria. Sabato 21 marzo alle ore 21.00 il Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, con la sua splendida vista sulla Baia del Silenzio, ospiterà la terza edizione del “Ballo della Rosa”, evento benefico dedicato alla raccolta fondi a favore della Scuola Cani Guida dei Lions.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente il progetto “Luce a quattro zampe” destinato alla formazione di un cane guida che accompagnerà una persona non vedente nel proprio percorso di autonomia e libertà. Un gesto di solidarietà che trasforma una serata di festa in un contributo concreto per migliorare la qualità della vita di chi vive ogni giorno la sfida della disabilità visiva.

Promosso dai Lions Club di Sestri Levante, Chiavari Host, Chiavari Castello, San Michele di Pagana, Santacroce, Lavagna Val Fontanabuona e Genova Mare Nostrum, insieme al Leo Club Chiavari–Sestri Levante, il “Ballo della Rosa” si preannuncia come un appuntamento ricco di emozioni, partecipazione e impegno sociale.

La serata sarà impreziosita da una sfilata di alta moda firmata Daphné Sanremo e da un momento musicale d’eccezione: un suggestivo “duello di note” tra jazz e musica classica con due straordinari protagonisti del panorama musicale italiano, Dado Moroni e Andrea Bacchetti, che si esibiranno in duo regalando al pubblico un incontro unico tra due linguaggi musicali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sestri Levante e supportato da Mediaterraneo Servizi, a conferma dell’attenzione del territorio verso iniziative che uniscono cultura, spettacolo e impegno sociale.

La quota di partecipazione è di 50 euro e contribuirà direttamente alla realizzazione del progetto benefico.

Per informazioni e prenotazioni:

Valentina – 346 2224647

Angelo – 338 2031715

Marino – 333 4519150