Sindacati, nasce la nuova categoria ligure della Uil: Uil Fpc

Genova. Nasce la nuova categoria ligure della UIL: UIL FPC (Federazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste e Comunicazioni), frutto dell’unione tra UILCOM e UIL Poste. Ferdinando Medaglia è stato eletto segretario generale della Federazione ligure UIL FPC, mentre Guido Parodi è stato eletto segretario generale aggiunto.

Nel corso del congresso regionale, assemblea, statuto e regolamento attuativo sono stati approvati all’unanimità. “Data importante quella odierna – dichiarano Ferdinando Medaglia e Guido Parodi – iniziamo un percorso politico-sindacale in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e della dignità salariale, pronti alla sfida dell’IA, della formazione e della riorganizzazione dei comparti”

La segreteria regionale sarà così composta: Alessandro D’Ippolito, Enzo Cioffi e Stefano Ajduk. Tesoriere: Roberto Costa. Al congresso Uil FPC Liguria hanno partecipato anche il segretario generale nazionale UILCOM Salvo Ugliarolo e il segretario generale UILPOSTE Claudio Solfaroli Camillocci.