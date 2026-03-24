  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Esordio

Sindacati, nasce la nuova categoria ligure della Uil: Uil Fpc

Ferdinando Medaglia è stato eletto segretario generale della Federazione ligure UIL FPC, mentre Guido Parodi è stato eletto segretario generale aggiunto

Generico marzo 2026
Genova. Nasce la nuova categoria ligure della UIL: UIL FPC  (Federazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste e Comunicazioni), frutto dell’unione tra UILCOM e UIL Poste. Ferdinando Medaglia è stato eletto segretario generale della Federazione ligure UIL FPC, mentre Guido Parodi è stato eletto segretario generale aggiunto.
Nel corso del congresso regionale,  assemblea, statuto e regolamento attuativo sono stati approvati all’unanimità. “Data importante quella odierna – dichiarano Ferdinando Medaglia e Guido Parodi – iniziamo un percorso politico-sindacale in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e della dignità salariale, pronti alla sfida dell’IA, della formazione e della riorganizzazione dei comparti”
La segreteria regionale sarà così composta: Alessandro D’Ippolito, Enzo Cioffi e Stefano Ajduk. Tesoriere: Roberto Costa. Al congresso Uil FPC Liguria hanno partecipato anche il segretario generale nazionale UILCOM Salvo Ugliarolo e il segretario generale UILPOSTE Claudio Solfaroli Camillocci.
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.