Sindacati, il congresso regionale Uil Pensionati Liguria ha eletto oggi Alba Lizzambri segretaria generale

Genova. “In una regione dove si contano 276,6 anziani ogni 100 giovani e l’età media sfiora i 50 anni, la Uil Pensionati chiede istituzioni più presenti su sanità, servizi sociali e sicurezza”, dichiara Alba Lizzambri, rieletta oggi segretaria generale Uil Pensionati Liguria dal III Congresso regionale.

La segreteria sarà così composta: Alba Lizzambri, Giuseppina Galimi, Roberto Gambetti, Alfonso Pittaluga, Marco Rossi, Giacomo Vernazza. Tesoriere Marcello Notari.

Il sindacato dei pensionati della Uil è critico sulla riforma sanitaria regionale per il confronto tardivo e la centralizzazione che allontana i presidi dall’entroterra. La Uilp segnala anche i rischi dell’aumento della spesa privata, 878 euro pro capite l’anno in Liguria, e la carenza di medici e del personale sanitario.

“Al centro la proposta di fare della longevità una risorsa: più contrattazione sociale con Comuni e Regione, integrazione sociosanitaria, sostegni alla domiciliarità, progetti di invecchiamento attivo e valorizzazione di Ada prosegue Alba Lizzambri, segretaria generale Uil pensionati Liguria – La Uilp ribadisce contrarietà all’autonomia differenziata e chiede rivalutazioni pensionistiche eque, detassazioni e politiche di inclusione, anche attraverso un servizio civile degli anziani”.

Carmelo Barbagallo, segretario generale nazionale Uil Pensionati, dichiara: “La Liguria è la regione più anziana d’Italia. A cominciare da qui dobbiamo assicurarci che le persone anziane abbiano una vita dignitosa. Per questo servono servizi, una sanità efficiente e un potere d’acquisto degno di questo nome. Presto le persone anziane saranno la maggioranza della popolazione, in Liguria come nel resto del Paese: è ora che tutti si accorgano che non sono un peso ma una risorsa”.