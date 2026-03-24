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Siparietto social

Referendum, botta e risposta tra Salis e Osho su X. E l’ironia della sindaca vince

“A me m’ha accompagnato un amico co’ la moto”, è stato il commento di Federico Palmaroli, "guru" romano, alla frase sul voto della prima cittadina. Lei replica: "Me sa che ha votato No pure lui"

silvia salis voto

Genova. Botta e risposta via social tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e Federico Palmaroli, in arte “Le frasi di Osho”. Al centro del siparietto il commento della sindaca per il voto al referendum e l’ironia di Palmaroli, cui Salis ha risposto con ancor più ironia.

Tutto è iniziato quando la sindaca ha usato una frase della partigiana Teresa Mattei per sottolineare l’importanza di esercitare il diritto di voto: “Mi ha accompagnata al seggio”, ha scritto in riferimento alle parole di Mattei. Palmaroli non si è fatto sfuggire l’occasione: “A me m’ha accompagnato un amico co’ la moto”. Un’ironia che ha reso famosa la pagina Le frasi di Osho, cui la sindaca a risposto a tono citando i risultati del referendum: “Me sa che ha votato No pure lui”.

Lo scambio è avvenuto su X, che è – prevedibilmente – impazzito: oltre 200mila like per il commento della sindaca e più di 200 commenti. E poco importa che Palmaroli abbia risposto: “È un fuori sede, non ha votato”: Internet ha deciso, Salis 1-Osho 0.

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