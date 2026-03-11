Sicurezza urbana, nel centro storico e in Darsena controlli delle forze dell’ordine per tutta la notte

Genova. Controlli interforze ad alto impatto la scorsa notte nel centro storico e in Darsena. Il servizio è stato svolto in attuazione delle direttive impartite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di quanto concordato nel Tavolo Tecnico in Questura lunedì 9 marzo. Battuti in particolare il sestiere di Prè, l’ex ghetto e le vie limitrofe, via Gramsci fino alla Darsena, nonché le aree delle Vigne, e della Maddalena.

L’operazione ha visto l’impiego congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e di militari dell’Esercito Italiano dell’operazione “Strade Sicure”, in un approccio integrato alle diverse criticità rilevate, in un contesto urbano oggetto di costante attenzione.

Il dispositivo Polizia di Stato, diretto dal dirigente delle volanti e coadiuvato dal dirigente del Commissariato Pré, ha visto l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, team cinofili antidroga delle volanti., Polizia Scientifica e VI Reparto Mobile. Hanno concorso nei servizi un’unità cinofila della Guardia di Finanza e agenti della polizia Locale, del Nucleo Centro Storico e del Reparto commercio.

Il dispositivo dei carabinieri, diretto dal Vice Comandante la Compagnia Centro, coadiuvata da militari provenienti da varie Compagnie, ha visto il concorso di agenti del Nucleo Centro Storico e del Reparto commercio della Polizia Locale

A partire dall’1 di notte e sino alle 8 odierne, si è proceduto al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Monitorate le aree interessate dai fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e dalla presenza di persone dedite all’abuso di alcool, oltre che di aggregazioni giovanili violente. Estesi i controlli nei pressi della fermata della Metro Darsena, che insiste su via Gramsci. Contestualmente i controlli hanno interessato le adiacenze della stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe e l’interno dello scalo, con il contributo della Polizia Ferroviaria. Gli esiti del servizio interforze saranno noti nel corso della giornata.