Sicurezza stradale, Fdi attacca Robotti: “Zona 30 in via Somma? Cortocircuito della sinistra”

Genova. “L’inserimento e la regolazione del traffico attraverso impianti semaforici su via Donato Somma, per garantire maggiore sicurezza su un tratto stradale che troppo spesso è stato teatro di incidenti, aveva fatto insorgere la sinistra per le lunghe code che si verificavano lungo la Via Aurelia”.

Così spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia, Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca e Valeriano a margine della commissione odierna.

“Oggi, però, a precisa domanda del nostro gruppo scopriamo che la soluzione innovativa pensata e proposta dall’assessore Robotti per garantire la sicurezza stradale di quell’area sarebbe l’inserimento di una ‘zona 30′”.

“L’ennesimo cortocircuito comunicativo ma non solo della sinistra a conferma di come, negli scorsi anni, abbia porta avanti solo battaglie ideologiche senza una base propositiva o costruttiva. E la risposta ottenuta in aula ne è stata la dimostrazione”.