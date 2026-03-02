  • News24
Riunione

Sicurezza in centro storico, abitanti e commercianti tornano in assemblea: “Pronti a decidere sulla mobilitazione”

La sede è ancora una volta la chiesa di San Siro, dove già si era tenuta lo scorso 11 febbraio. Obiettivo, gettare le basi comuni per chiedere interventi più efficaci

pattuglione centro storico

Genova. Cittadini e commercianti del centro storico tornano a riunirsi per discutere del tema sicurezza e vivibilità nella città vecchia con una nuova assemblea pubblica convocata per il 3 marzo.

La sede dell’assemblea è ancora una volta la chiesa di San Siro, dove già si era tenuta lo scorso 11 febbraio. È già stata annunciata la partecipazione dei civ Loggia di Banchi, Ripa Maris, Sestiere del Doge, Darsena e Borgo Pré, dei comitati Diritto e Legalità, Centro Storico, Giardini Malinverni, Osservatorio Pré Gramsci e Per Pré, e delle associazioni attive sul territorio: PreNottando, Rete Spazio Libero Malinverni, La coscienza di Zena, Via del Campo e Caruggi.

L’appuntamento è per le 19.45, e all’ordine del giorno ci saranno i temi affrontati anche nel corso del tavolo che si è svolto il 25 febbraio scorso in prefettura.

Durante l’incontro, cui hanno partecipato rappresentanti del Comune, delle forze dell’ordine e di commercianti e abitanti del centro storico, è emersa l’intenzione di spostare il drop-in di vico della Croce Bianca e di rafforzare ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più problematiche. Si parlerà certamente anche delle cosiddette “zone a sicurezza rinforzata“ proposte dalla sindaca Salis, aree individuate come più problematiche dove i controlli dovrebbero essere potenziati e il monitoraggio più stretto.

“Non è un semplice aggiornamento: è il momento di fare il punto insieme, capire davvero cosa sta succedendo e decidere come muoverci”, fanno sapere dal Comitato Diritto & Legalità. Nel corso dell’assemblea dell’11 febbraio residenti e commercianti avevano annunciato di essere pronti a mobilitarsi in mancanza di risposte esaustive da parte delle istituzioni. A preoccupare è soprattutto il dilagante spaccio e il conseguente consumo di crack, ma anche gli episodi di violenza, le rapine e i furti i danni degli esercizi commerciali.

