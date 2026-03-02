Sicurezza in centro storico, abitanti e commercianti tornano in assemblea: “Pronti a decidere sulla mobilitazione”

Genova. Cittadini e commercianti del centro storico tornano a riunirsi per discutere del tema sicurezza e vivibilità nella città vecchia con una nuova assemblea pubblica convocata per il 3 marzo.

La sede dell’assemblea è ancora una volta la chiesa di San Siro, dove già si era tenuta lo scorso 11 febbraio. È già stata annunciata la partecipazione dei civ Loggia di Banchi, Ripa Maris, Sestiere del Doge, Darsena e Borgo Pré, dei comitati Diritto e Legalità, Centro Storico, Giardini Malinverni, Osservatorio Pré Gramsci e Per Pré, e delle associazioni attive sul territorio: PreNottando, Rete Spazio Libero Malinverni, La coscienza di Zena, Via del Campo e Caruggi.

L’appuntamento è per le 19.45, e all’ordine del giorno ci saranno i temi affrontati anche nel corso del tavolo che si è svolto il 25 febbraio scorso in prefettura.

Durante l’incontro, cui hanno partecipato rappresentanti del Comune, delle forze dell’ordine e di commercianti e abitanti del centro storico, è emersa l’intenzione di spostare il drop-in di vico della Croce Bianca e di rafforzare ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più problematiche. Si parlerà certamente anche delle cosiddette “zone a sicurezza rinforzata“ proposte dalla sindaca Salis, aree individuate come più problematiche dove i controlli dovrebbero essere potenziati e il monitoraggio più stretto.

“Non è un semplice aggiornamento: è il momento di fare il punto insieme, capire davvero cosa sta succedendo e decidere come muoverci”, fanno sapere dal Comitato Diritto & Legalità. Nel corso dell’assemblea dell’11 febbraio residenti e commercianti avevano annunciato di essere pronti a mobilitarsi in mancanza di risposte esaustive da parte delle istituzioni. A preoccupare è soprattutto il dilagante spaccio e il conseguente consumo di crack, ma anche gli episodi di violenza, le rapine e i furti i danni degli esercizi commerciali.