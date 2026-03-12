  • News24
Accordo

Sfruttamento lavorativo, Genova aderisce alla sperimentazione nazionale Anci

La città rientra tra i 10 comuni titolari di progetti SAI eleggibili. Percorsi di avviamento e inclusione lavorativa al centro del progetto

operaio

Genova. La giunta comunale ha deciso di aderire al progetto “Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la sperimentazione Nazionale di ANCI con i comuni della rete SAI“, per il quale la città di Genova è risultata eleggibile insieme ad altri nove comuni italiani.

La sperimentazione, che prevede la sottoscrizione di una apposita convenzione tra Comune di Genova e ANCI, consentirà la presa in carico integrata dei titolari di permesso di soggiorno, attraverso percorsi concreti di avviamento al lavoro e di inclusione lavorativa, tramite lo sviluppo di programmi di assistenza individuali che prevedono in via prioritaria la realizzazione di misure attive del lavoro quali orientamento professionale, formazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro, alla quale affiancare servizi complementari di supporto all’integrazione sociale e mediazione culturale.

“La nostra amministrazione – spiega l’assessora al Welfare Cristina Lodi – ha preso una decisione molto precisa: mettere al centro della sua azione politica e amministrativa le persone. Per questo, quando si tratta di politiche migratorie, pensiamo che sia fondamentale lavorare su percorsi che non si limitino a soddisfare i bisogni di prima accoglienza, ma orientati a 360°, che consentano alle persone con percorso migratorio, anche quelli vittime di caporalato o sfruttamento lavorativo, un inserimento lavorativo e sociale. Questa sperimentazione si colloca proprio in quest’ottica e ci consentirà di implementare i servizi”.

