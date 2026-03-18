Sfilata di moda in Galleria Mazzini sabato 21 marzo

Genova. Galleria Mazzini torna protagonista e sceglie il primo giorno di primavera per rilanciarsi: sabato 21 marzo dalle 16.30 lo storico spazio nel cuore di Genova ospiterà una sfilata di moda accompagnata da musica e momenti di intrattenimento, promossa dalle attività commerciali della Galleria insieme al Civ Sestiere Carlo Felice, aderente a Confcommercio Genova.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le imprese della zona, unite con l’obiettivo di valorizzare e rivitalizzare uno dei luoghi più iconici del centro cittadino. Protagoniste della sfilata saranno le creazioni e le proposte di alcune delle attività della Galleria, tra cui Caleri, Gala, MAGIL, Ocularium, Sartoria Rossi e Woollover. A completare l’evento, il contributo professionale di Fiore per l’hair styling di modelle e modelli E l’esibizione dell’associazione culturale “Your Swing”.

Complessivamente sono oltre venti le attività coinvolte nell’iniziativa, tra partecipanti diretti e realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione, a testimonianza di uno spirito di rete sempre più diffuso tra gli operatori. Tra queste, Il Filleo, Bar Donelli, Mr Barber, Bar Haiti, Rodrigo, Vinicio, Farmacia di via Roma, La Superba Viaggi, Montaldo, Passion Beauté, Ristorante Europa, Scia dello Chic, Minetto, Calzoleria Tullio, Ottino, Dell’Acqua Bartolone Gioielleria, Chiesa.

“Più che un semplice evento − sottolinea Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice − questa iniziativa vuole essere il segnale concreto dell’avvio di un percorso condiviso di rilancio, fondato sulla collaborazione tra imprese e sulla capacità di costruire occasioni di attrattività per cittadini e visitatori. Un modello che interpreta pienamente lo spirito dei Centri Integrati di Via, basato sulla valorizzazione del commercio di prossimità come leva di rigenerazione urbana”.

L’appuntamento è aperto al pubblico.