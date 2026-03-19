Settimana della prevenzione oncologica, a Genova gli appuntamenti di Lilt

Genova. Dal 23 al 29 marzo 2026 torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica e, in questo contesto, prende il via la terza edizione del Festival della Prevenzione promosso dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L’iniziativa, che coinvolge dodici città italiane tra cui Genova, si pone l’obiettivo di tradurre le evidenze scientifiche in comportamenti quotidiani concreti, contribuendo a ridurre il rischio di sviluppare patologie oncologiche. Secondo la letteratura scientifica, infatti, fino al 40% dei tumori può essere evitato attraverso corretti stili di vita e controlli regolari, un dato che rende la prevenzione uno strumento fondamentale per la tutela della salute.

Il Festival nasce proprio per rafforzare la diffusione di una cultura della prevenzione, ispirandosi alle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro e articolandosi attorno a cinque pilastri: alimentazione sana, attività fisica, benessere psicofisico, contrasto alle dipendenze e diagnosi precoce. L’obiettivo è rendere questi principi accessibili e praticabili da tutti, portando la salute fuori dai contesti sanitari tradizionali e avvicinandola alla vita quotidiana delle persone.

A Genova, la LILT propone un calendario di sei appuntamenti gratuiti rivolti alla cittadinanza, pensati per coniugare informazione scientifica ed esperienza diretta. Tra le iniziative in programma figurano visite specialistiche di prevenzione oncologica durante un open day dedicato, attività di educazione alimentare con una nutrizionista all’interno di un supermercato, laboratori ludico-educativi per bambini, oltre a uno show cooking che dimostra come sia possibile coniugare gusto e salute in cucina. Non mancano momenti dedicati al movimento, con sessioni di yoga e pilates pensate per migliorare postura, respirazione e benessere generale, anche nella vita quotidiana.

Il Festival si distingue per un approccio che integra conoscenza e pratica, coinvolgendo luoghi della cultura, dello sport e dell’alimentazione in un percorso diffuso sul territorio. Tutte le attività sono gratuite e accessibili su prenotazione, con l’obiettivo di favorire la partecipazione più ampia possibile e rendere la prevenzione un’abitudine concreta.

A sostenere e amplificare il messaggio dell’iniziativa contribuisce anche una campagna nazionale realizzata con il supporto di Mediafriends, che punta a diffondere in modo capillare il valore della prevenzione attraverso diversi canali di comunicazione. L’intento è chiaro: promuovere una maggiore consapevolezza e ricordare che la salute dipende in larga parte dalle scelte quotidiane, trasformando la prevenzione in un gesto semplice, vicino e alla portata di tutti.

Per dettagli completi sul programma e per prenotare la partecipazione agli eventi di Genova, visitare il sitovwww.legatumori.genova.it oppure la pagina dedicata al Festival della Prevenzione, www.festivaldellaprevenzione.it.