Sestri Levante, tre variazioni di bilancio per sbloccare investimenti, manutenzioni e nuovi servizi

Sestri Levante. Tre variazioni di bilancio, due approvate in via d’urgenza dalla giunta e una portata direttamente in consiglio comunale, raccontano una fase particolarmente intensa dell’attività amministrativa del Comune di Sestri Levante, chiamato ad adeguare rapidamente i conti per dare attuazione a finanziamenti ottenuti, interventi improrogabili e obblighi normativi.

La prima variazione nasce dall’esigenza di non perdere risorse già assegnate da enti sovracomunali: un progetto del PNRR dedicato all’autonomia delle persone con disabilità, con la realizzazione di un alloggio attrezzato; un bando statale per la digitalizzazione degli uffici e il miglioramento delle dotazioni tecnologiche; e un contributo ministeriale destinato alla scuola primaria di Riva per la costruzione di un ascensore esterno, necessario sia per l’accessibilità sia per l’adeguamento alle norme di sicurezza.

La seconda variazione riflette invece una duplice esigenza: da un lato utilizzare immediatamente risorse disponibili, dall’altro far fronte a criticità del territorio. Il provvedimento si fonda infatti sull’applicazione dell’avanzo vincolato, in particolare derivante da oneri di urbanizzazione incassati nel 2025, destinati a finanziare una serie di interventi di manutenzione straordinaria tra cui la sostituzione della pompa di calore di Palazzo Fascie, il rifacimento di impianti di irrigazione in alcune aree verdi, lavori urgenti all’Arena Conchiglia per garantirne la sicurezza e il proseguimento del monitoraggio strutturale dei ponti comunali, con particolare attenzione al ponte di Riva Trigoso. A questi si aggiunge una tranche di finanziamento per l’adeguamento antisismico della scuola Marconi di Santa Vittoria e quello per lo studio del rischio idraulico del torrente Gromolo, propedeutico alla progettazione di interventi di messa in sicurezza.

La terza variazione riguarda principalmente l’adeguamento della macchina comunale a nuove esigenze economiche e organizzative. Il capitolo più rilevante è quello legato al personale: l’ente ha infatti dovuto recepire gli effetti del rinnovo del contratto nazionale, stanziando quasi 300 mila euro per il pagamento degli arretrati. Parallelamente sono state rimodulate le risorse tra uffici per rispondere al fabbisogno di personale e aggiornare la programmazione delle assunzioni.

Accanto a questo, la variazione recepisce numerosi finanziamenti vincolati: dai contributi per le biblioteche e la promozione della lettura, ai fondi statali per il sostegno ai minori in affido, fino alle risorse per progetti educativi e sociali. Prosegue inoltre l’attuazione di interventi del PNRR in ambito sociale, come il progetto “housing first” per il contrasto alla marginalità abitativa. Non mancano misure di sostegno economico locale, come i contributi per gli olivicoltori e per l’avvio di nuove attività nei quartieri periferici.

Nella seduta di ieri sera è stato approvato anche un debito fuori bilancio per la condanna al pagamento delle spese legali di un contenzioso con Autostrade che ha visto soccombere il Comune.