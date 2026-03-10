Sestri Levante, tavolo sul turismo: 5% di investimenti in più e nuovi eventi per allungare la stagione

Sestri Levante. L’Amministrazione comunale punta su nuovi eventi in bassa stagione per allungare il calendario turistico e portare visitatori in città anche nei periodi meno frequentati. L’annuncio di nuove manifestazioni, culturali e sportive, già a calendario è stato dato in occasione del Tavolo di Concertazione sul Turismo tenutosi nei giorni scorsi. La normativa sull’imposta di soggiorno prevede che il 60% di questa sia destinata a promozione ed eventi, in condivisione con le categorie cittadine; una cifra che per il Comune di Sestri Levante ammonta a 462 mila euro, in aumento del 5% rispetto a quanto speso l’anno scorso.

Per l’Amministrazione erano presenti il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore al Turismo. Confermati gli impegni su servizi ed eventi. Tra le manifestazioni su cui Sestri Levante continua a investire convintamente ci sono, oltre all’Andersen, il Riff e Discovery Italy. L’Amministrazione intende inoltre proseguire nel lavoro avviato lo scorso anno sugli eventi natalizi e rafforzare la programmazione nei mesi di bassa stagione, con iniziative che accompagnino la città fino a Pasqua e che possano portare visitatori anche fuori dal periodo estivo: gare di mountain bike o contest di pittura per dare alcune anticipazioni. Tra i servizi si conferma la vigilanza notturna nei mesi estivi.

«C’è un dialogo costante con gli operatori turistici e commerciali cittadini e non potrebbe essere altrimenti – spiegano il Sindaco e l’Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Sestri Levante – È stata anche l’occasione per raccogliere alcuni suggerimenti e per anticipare dei progetti che vorremmo mettere in campo per allungare il più possibile la stagione e portare gente in città in periodi che solitamente non registrano grandi numeri di presenze. Per questo abbiamo già pronti 15 eventi nuovi tra manifestazioni sportive e culturali che presenteremo a breve».

Sempre in tema di turismo, giovedì 12 marzo 2026 ore 09.00 in Sala Ocule della sede comunale di piazza Matteotti, si terrà un incontro riguardante le novità applicative del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno a seguito degli aggiornamenti introdotti nel dicembre scorso. Sostanzialmente le modifiche recepiscono le normative regionali chiarendo che l’imposta si applica anche agli appartamenti ammobiliati a uso turistico e alle locazioni brevi; l’altra novità è l’esenzione per gli ospiti che partecipano a convegni, eventi e manifestazioni organizzati dal Comune o dalle sue partecipate.