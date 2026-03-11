Sestri Levante, secondo appuntamento per il corso genitori consapevoli: si parla di regole

Sestri Levante. Sabato 14 marzo, alle ore 10, al secondo piano della Biblioteca Fascie Rossi, si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Crescere insieme. Incontri per genitori consapevoli”, organizzato dal Comune di Sestri Levante tramite il Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con la Cooperativa Il Sentiero di Arianna.

L’incontro, dal titolo “Genitori coerenti, bambini sicuri. Come dare regole chiare senza perdere la relazione”, sarà condotto dalla psicologa Chiara Denevi e affronterà il tema delle regole nella relazione educativa. Cosa succede alla relazione con i figli quando diciamo un “no”? Spesso il timore di scatenare una crisi o di apparire troppo rigidi porta a negoziare eccessivamente, lasciando i bambini privi di quei confini che invece sono necessari alla loro serenità. Essere un genitore coerente non significa essere severo, ma diventare un punto di riferimento stabile.

Durante la mattinata gli educatori intratterranno i bambini con attività e giochi, permettendo ai genitori di partecipare serenamente anche in presenza dei propri figli. Le bibliotecarie – in collaborazione con la psicologa – proporranno una bibliografia tematica pensata come primo strumento di supporto per gli adulti di riferimento. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero 334 6405776.

La rassegna e gli incontri sono organizzati dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi tramite il Sistema Bibliotecario Urbano. Le iniziative hanno il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Liguria e di Nati per Leggere Liguria.

