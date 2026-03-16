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Intervento

Sestri Levante libera gli alberi dall’asfalto: in corso gli interventi di depavimentazione urbana

Il progetto guarda anche alla connessione ecologica del territorio: l'obiettivo dell'amministrazione è sviluppare nel tempo, grazie anche a mirati finanziamenti, un percorso già avviato con l'attuazione del piano di gestione del rischio arboreo, che prevede interventi di monitoraggio, cura e interventi innovativi sul patrimonio verde urbano

Generico marzo 2026

Genova. Liberare gli alberi cittadini dall’asfalto e restituire spazio al suolo naturale per migliorare l’effetto drenante del terreno e la qualità del verde pubblico. È questo l’obiettivo del piano di depavimentazione e rinaturalizzazione avviato dal Comune di Sestri Levante, che prevede interventi su circa un centinaio di alberature in diverse zone della città.

Il progetto, del valore di circa 50 mila euro, è già partito in varie zone cittadine. L’operazione consiste nella rimozione totale o parziale delle superfici impermeabili, come asfalto o pavimentazioni rigide, attorno alle alberature urbane, sostituendole con suolo vivo o vegetato. L’obiettivo è migliorare le condizioni di crescita delle piante e allo stesso tempo contribuire alla riduzione delle isole di calore, favorire la biodiversità urbana e migliorare il drenaggio delle acque piovane.

«Con questi interventi – spiega l’Assessore all’Ambiente – vogliamo restituire spazio vitale agli alberi e migliorare la qualità ecologica della città. Per troppo tempo il verde urbano è stato considerato un semplice elemento di arredo: oggi invece lo trattiamo come una vera infrastruttura ambientale. Liberare il suolo dall’asfalto significa favorire la salute delle piante, contrastare il caldo urbano e rendere Sestri Levante più resiliente ai cambiamenti climatici».

Il progetto guarda anche alla connessione ecologica del territorio: l’obiettivo dell’amministrazione è sviluppare nel tempo, grazie anche a mirati finanziamenti, un percorso già avviato con l’attuazione del piano di gestione del rischio arboreo, che prevede interventi di monitoraggio, cura e interventi innovativi sul patrimonio verde urbano.

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