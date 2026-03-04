  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Albo pretorio

Sestri Levante, manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’Infopoint in Baia del Silenzio

Per la prima volta proposta una durata triennale dell'affidamento

sestri levante

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione dell’Infopoint della Baia del Silenzio, situato a Palazzo Negrotto Cambiaso in via Portobello. La procedura riguarda il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028.

La principale novità rispetto alle precedenti assegnazioni è la durata triennale dell’affidamento, non più annuale. Si amplia inoltre il periodo minimo obbligatorio di apertura, pensato per garantire una presenza più continuativa del servizio. L’Infopoint dovrà essere operativo almeno dal 1° maggio al 15 ottobre di ogni anno. È richiesta l’apertura quotidiana, inclusi sabati e festivi, con orario continuato dalle 10 alle 17.30.

Il servizio prevede attività di informazione turistica e supporto all’accessibilità del litorale.
Sono incluse funzioni di presidio, pulizia dei locali e gestione dei servizi igienici. Il gestore dovrà inoltre offrire attività turistiche e ludico-sportive, anche a pagamento. Particolare attenzione è riservata al turismo accessibile e inclusivo.

La documentazione è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 24 marzo 2026.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.