Sestri Levante al centro degli scambi turistici internazionali: la città finisce in copertina di un popolare motore di ricerca di viaggi*

Sestri Levante. Alla vigilia della decima edizione di Discover Italy, il workshop dedicato all’incoming turistico che il 26 e 27 marzo tornerà al Convento dell’Annunziata, Sestri Levante si mette in mostra e non solo per gli oltre cento tra operatori e buyer attesi per l’evento. A margine del Discover Italy, il Comune e i Consorzi cittadini uniscono le forze e cercano di massimizzare le occasioni per promuovere la città.

Il Comune ospiterà 4 giornalisti del settore per un press tour da mercoledì 25 a venerdì 27 marzo mentre il Consorzio Sestri Levante In accoglierà a sue spese 9 operatori specificatamente selezionati a cui far vivere a 360 gradi tutte le possibilità che offre la città nei due giorni precedenti alla fiera. Si tratta di soggetti mirati provenienti da Paesi direttamente collegati con la stazione ferroviaria di Sestri Levante (ad esempio Svizzera, Austria) o con l’aeroporto di Genova (ad esempio Ungheria, Polonia).

“Il paradosso di questi tempi è che proprio l’estrema facilità comunicativa potrebbe rappresentare un ostacolo per una corretta e mirata promozione – spiega l’Assessore al Turismo del Comune di Sestri Levante Luca Bacherotti – Per questo occorre lavorare insieme agli operatori cittadini, unendo le forze e condividendo obiettivi. Ed quello che stiamo facendo come Amministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare per la disponibilità i soggetti locali e per augurare buon lavoro a tutti gli addetti che saranno impegnati giovedì e venerdì a Discover Italy, un appuntamento su cui crediamo molto e che ha saputo crescere diventando un punto di riferimento per il mercato turistico”.

E a proposito di visibilità e notorietà, dai social arriva una sorpresa. Il popolare motore di ricerca gratuito e aggregatore di viaggi “Sky Scanner” ha messo in copertina la Baia del Silenzio per consigliare ai suoi utenti un viaggio in Europa sotto la voce “gite del weekend”. Mica male.