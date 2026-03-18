Sesso con minorenne in cambio di Xanax e quasi duemila foto pedoporno nel pc: la pm chiede 4 anni per un educatore

Genova. Avrebbe fatto sesso con una ragazzina di 15 anni conosciuta sul sito Badoo in cambio di Xanax. Inoltre quando è stato perquisito nel suo pc sono stati trovati 1884 foto 168 video pedopornografici.

Per questo un educatore di comunità di 35 anni è finito a processo per induzione alla prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e detenzione di materiale pedopornografico. Durante la perquisizione l’uomo, che nel frattempo si è dimesso dalla comunità dove lavorava, si sarebbe barricato in casa per un certo tempo e si sarebbe anche rifiutato di fornire il pin del suo cellulare. Oggi il 35enne, assistito dall’avvocato Giuseppe Sciacchitano, si è difeso sostenendo che la ragazzina avrebbe espresso la richiesta di un incontro di natura sessuale.

Lei secondo la difesa avrebbe insistentemente chiesto all’uomo della droga e lui, non avendole, le aveva dato lo xanax. Circa la detenzione dell’ingente quantità di materiale pedopornografico la difesa sostiene si tratti di materiale scaricato per sbaglio da una rete peer to peer.

Per il 35enne il gip aveva disposto gli arresti domiciliari poi revocati dal tribunale del Riesame. Il processo è in corso davanti ai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli. La pm Valentina Grosso ha chiesto per l’uomo la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione. La difesa invece ha chiesto l’assoluzione. La sentenza è stata fissata il 28 maggio.