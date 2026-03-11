Genova celebra la Giornata del Servizio Sociale: 1.200 professionisti in Liguria, incontro alla Tosse

Genova. Anche Genova celebra la Giornata Mondiale del Servizio Sociale, quest’anno con la parola chiave “Harambee”, parola swahili che significa “lavorare insieme per realizzare qualcosa di più”.

Da qui parte la giornata di confronto organizzata dall’Ordine Assistenti Sociali Liguria per il 17 marzo al Teatro della Tosse, dove si ritroveranno assistenti sociali, istituzioni e cittadini per discutere del ruolo del servizio sociale nella costruzione di comunità più giuste, inclusive e solidali.

In Liguria sono oltre 1.200 i professionisti del servizio sociale impegnati ogni giorno nei servizi territoriali dei Comuni, negli ambiti ministeriali, negli ospedali, nelle strutture sociosanitarie e nelle organizzazioni del terzo settore. Un lavoro spesso poco visibile ma essenziale, che si sviluppa attraverso il lavoro di rete con altri professionisti, associazioni, volontariato e cittadinanza attiva.

La giornata alla Tosse si svilupperà attraverso incontri, testimonianze ed esperienze provenienti dal territorio per rafforzare la rete e progettare percorsi.

“L’Ordine degli Assistenti Sociali richiama l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti: l’aumento degli episodi di aggressione e di violenza nei confronti delle assistenti sociali e degli assistenti sociali nello svolgimento delle loro funzioni – sottolinea la presidente Claudia Lanteri – Si tratta di professioniste e professionisti che operano per conto delle istituzioni, spesso in contesti complessi e delicati, con il compito di garantire tutela, diritti e accesso ai servizi alle persone più vulnerabili. Colpire chi svolge questo lavoro significa colpire direttamente una funzione pubblica essenziale. Per questo motivo è fondamentale che il dibattito pubblico sul ruolo del servizio sociale si fondi su informazioni corrette e su una rappresentazione responsabile delle funzioni svolte da questa professione”.