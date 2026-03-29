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Opportunità

Servizio civile universale, lunedì open day a Palazzo Ducale: in Comune 10 posizioni aperte

Dalle 14.30 alle 18.30 in Sala Dogana, appuntamento per i ragazzi dai 18 ai 28 anni

Servizio civile Confcooperative

Genova. Domani, lunedì 30 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, la Sala Dogana di Palazzo Ducale ospiterà l’open day del servizio civile universale, un appuntamento rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni per scoprire le svariate centinaia di opportunità disponibili sul territorio cittadino.

L’evento, organizzato dal Comune di Genova in sinergia con gli enti del terzo Settore accreditati, nasce con l’obiettivo di mettere in contatto diretto i potenziali volontari con i progetti attivi. All’interno dell’amministrazione comunale sono disponibili 10 posizioni, suddivise tra le sedi del Matitone e di Palazzo Tursi.

L’ingresso all’open day è libero e senza prenotazione. Per i gruppi organizzati è tuttavia consigliata la registrazione via WhatsApp al numero 342 1035786.

Per supporto nella candidatura o ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Informagiovani all’indirizzo email: serviziocivile@comune.genova.it.

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